Po ataku na Iran, ceny hurtowe paliw w Orlenie znacząco wzrosły, szczególnie diesel, który podrożał z 4809 zł do 7258 zł za m³.

Eksperci przewidują, że w przyszłym tygodniu średnia cena detaliczna diesla w Polsce może przekroczyć 8 zł/l i ustanowić nowy historyczny rekord.

Bezpośrednią przyczyną wzrostu cen jest konflikt na Bliskim Wschodzie, który ograniczył transport ropy i podniósł jej cenę powyżej 100 USD za baryłkę.

Orlen ograniczył swoją marżę na dieslu niemal do zera i oferuje zniżki dla kierowców korzystających z aplikacji Vitay.

Ceny paliw rosną po wybuchu konfliktu

Po ataku USA i Izraela na Iran ceny hurtowe w Orlenie znacząco poszły w górę. Benzyna Eurosuper 95 podrożała z 4466 zł do 5733 zł za m³, natomiast olej napędowy Ekodiesel wzrósł z 4809 zł do 7258 zł za m³. Ostatnia korekta cen miała miejsce 21 marca. Diesel zdrożał wtedy aż o 521 zł, podczas gdy benzyna minimalnie potaniała o 6 zł.

Diesel drożeje szybciej niż benzyna

Największe zmiany dotyczą oleju napędowego. Jak wskazują analizy rynku, jego cena hurtowa przekłada się już na wyższe stawki na stacjach. Biuro Reflex podkreśla, że coraz więcej punktów sprzedaży oferuje diesel powyżej 8 zł za litr. Eksperci przewidują, że między 23 a 27 marca średnia cena diesla osiągnie około 8,19 zł/l, a benzyna 95 wzrośnie do 7,19 zł/l.

Możliwy rekord cen diesla w Polsce

Obecna sytuacja może doprowadzić do historycznego momentu. Według analiz, nadchodzące dni mogą przynieść najwyższe ceny diesla w historii kraju. Przyszły tydzień może być pierwszym od października 2022 r., gdy średnia krajowa detaliczna cena diesla w kraju przekroczy barierę 8 zł za litr i dodatkowo może ustanowić nowy historyczny rekord

Dotychczasowy rekord wynosił 8,08 zł/l i został ustanowiony w październiku 2022 r., przy obniżonym VAT do 8 proc..

Wojna na Bliskim Wschodzie napędza ceny ropy

Bezpośrednim powodem wzrostów jest sytuacja na globalnym rynku surowców. Konflikt doprowadził do ograniczeń transportu przez Cieśninę Ormuz, co wywołało problemy eksportowe i podniosło ceny ropy powyżej 100 USD za baryłkę, chwilowo nawet do 120 USD.

Reakcja Orlenu i działania dla kierowców

Orlen zapewnia, że dostawy surowca są stabilne dzięki dywersyfikacji kierunków importu. Jednocześnie firma zdecydowała się ograniczyć swoją marżę na dieslu „niemal do zera”, aby złagodzić skutki podwyżek. Dodatkowo od 12 marca do 3 maja kierowcy korzystający z aplikacji Orlen Vitay mogą tankować do 50 litrów paliwa taniej o maksymalnie 35 gr na litrze w wybrane weekendy.

PTNW - Miłosz Bembinow