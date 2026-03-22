Sondaż: Polacy za ingerencją w ceny paliw

Coraz wyższe koszty życia sprawiają, że temat cen paliw budzi duże emocje. Najnowsze badanie przeprowadzone przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski pokazuje wyraźny trend – większość społeczeństwa oczekuje działań ze strony państwa.

„Czy państwo powinno aktywnie ingerować w ceny paliw, by ulżyć portfelom kierowców?” – na to pytanie odpowiadali uczestnicy badania.

Zdecydowane poparcie dla takiego rozwiązania deklaruje 69,4 proc. respondentów. W tej grupie aż 44,2 proc. wskazało odpowiedź „zdecydowanie się zgadzam”, a kolejne 25,2 proc. wybrało „raczej się zgadzam”.

Przeciwnicy ingerencji rządu w ceny paliw

Nie wszyscy jednak podzielają tę opinię. Przeciw regulacjom opowiedziało się 19,5 proc. badanych. Wśród nich 3,5 proc. wyraziło zdecydowany sprzeciw, a 16 proc. raczej nie popiera takich działań.

Dodatkowo 11,1 proc. ankietowanych nie ma wyrobionego zdania i wybrało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Podziały polityczne a ceny paliw

Wyniki badania pokazują także wyraźne różnice w zależności od sympatii politycznych. Wśród wyborców rządzącej koalicji (KO, Trzecia Droga, Lewica) poparcie dla ingerencji wynosi 52 proc., natomiast 36 proc. jest temu przeciwne.

Z kolei wśród wyborców opozycji parlamentarnej (PiS, Konfederacja, Razem) aż 86 proc. opowiada się za regulacją cen paliw. Przeciwników w tej grupie jest jedynie 11 proc., a 3 proc. nie ma zdania.

Również osoby niezdecydowane i niegłosujące w większości popierają takie rozwiązania – 66 proc. jest za ingerencją państwa, przy 13 proc. przeciwników i 20 proc. niezdecydowanych.

PTNW - Miłosz Bembinow