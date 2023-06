i Autor: MARCIN GADOMSKI / SUPER EXPRESS Daniel Obajtek

Połączenie firm

Orlen przejmuje Azoty? Oficjalny komunikat przed południem

W puławskich Azotach produkcja stoi, pracownicy boją się utraty pracy. Trudno jednak dopuścić do upadku tak dużego zakładu. Pojawił się pewien pomysł. Mówi się, że wszystko wskazuje na to, że Orlen przejmie Azoty. Póki co to są informacje nieoficjalne. Ale niewykluczone, że o godz. 11.30 na specjalnej konferencji Daniel Obajtek przekaże właśnie takie wieści.