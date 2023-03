i Autor: Tomasz Radzik/SUPER EXPRESS, Beata Olejarka/SUPER EXPRESS Daniel Obajtek

Zaskakująca decyzja Obajtka! PKN Orlen zmieni się nie do poznania

Prezes PKN Orlen zapowiada zmianę nazwy spółki, którą kieruje. I to jeszcze w tym roku. Zdaniem Obajtka obecna nazwa przedsiębiorstwa nie przystaje do rzeczywistości. "To będzie wymagało zgody walnego zgromadzenia spółki, ale zakładam, że może się to stać niebawem, możliwe, że jeszcze w 2023 r." - podkreślił w rozmowie z ISBnews.