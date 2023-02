Ceny gazu spadną o 50 proc. Orlen ogłasza nową strategię

320 mld na inwestycje i 6 mld zł na dywidendy

PKN Orlen przewiduje w aktualizacji strategii nakłady inwestycyjne w wysokości 320 mld zł do 2030 r., w tym 120 mld zł tzw. inwestycji zielonych. Spółka poinformowała we wtorek w komunikacie, że jej zarząd przyjął aktualizację strategii do 2030 r.

Zgodnie z informacjami, opublikowanymi w komunikacie PKN Orlen, inwestycje w segmencie wydobycie i obrót gazemmają wynieść 70 mld zł, w segmencie rafineryjnym 60 mld zł, z czego 25 mld zł mają to być tzw. inwestycje zielone. Nakłady w petrochemii mają sięgnąć 40 mld zł, z czego 5 mld zł na inwestycje zielone.

W segmencie energetyka konwencjonalna i sieci inwestycje mają wynieść 65 mld zł, z czego 15 mld zł na inwestycje zielone. Nakład w segmencie nowa energetyka i OZE zaplanowane są na 70 mld zł, a detal - 15 mld zł, z czego 5 mld zł na inwestycje zielone.

W efekcie, według Orlenu, nastąpi podwojenie zysku operacyjnego EBITDA całej grupy w 2030 r. do poziomu ok. 60 mld zł. Skumulowany zysk operacyjny EBITDA w latach 2023-2030 ma wynieść ponad 400 mld zł.

Nowe cele na 2030 r. to moce przerobowe rafinerii działających w ramach Grupy Kapitałowej na poziomie ok. 42 mln ton ropy naftowej rocznie, ok. 3,8 GW mocy zainstalowanej w jednostkach parowo-gazowych (CCGT), sieć sprzedaży detalicznej licząca 3,5 tys. stacji paliw, oferujących pełną gamę produktów energetycznych, ponad 9 GW mocy zainstalowanych w OZE, produkcja ponad 3 mln ton rocznie biopaliw i ponad 1 mld m sześc. biogazu, ponad 10 tys. punktów ładowania pojazdów elektrycznych w Europie Środkowej, ponad 12 mld m sześć. łącznego wydobycia gazu w Polsce i za granicą.

Dodatkowo strategia przewiduje ponad 130 tys. ton rocznie produkcji odnawialnego wodoru, ok. 300 MW mocy zainstalowanej w reaktorach jądrowych SMR, rozbudowa infrastruktury do wychwytywania CO2. do ok. 3 mln t rocznie.

Strategia wyznacza także cele w zakresie dekarbonizacji i neutralności emisyjnej. Do 20 30 zakłada się spadek emisji CO2 w segmencie rafinerii, petrochemii i wydobycia o 25 proc. w odniesieniu do roku bazowego 2019, obniżenie intensywności emisji w segmencie energetyki o 40 proc., a po 2030 r. zakończenie produkcji energii z węgla do 2035 r.

Spółka na dywidendy przeznaczy 6 mld zł.

Gaz dla biznesu ma być tańszy

Cena gazu sprzedawanego dla tzw. klientów cennikowych, m.in. piekarni, zostanie od 15 marca obniżona o ponad 50 proc. do 353 zł z 650 zł za jedną MWh - poinformował podczas wtorkowej konferencji prasowej prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

"Chcę ogłosić następną obniżkę, dla wszystkich klientów będących na cenniku. To jest 130 tys. użytkowników. To są piekarnie, cukiernie, to są drobne zakłady. Obniżamy cenę gazu do poziomu za 1 MWh z 650 do 353 zł. To jest ponad 50 proc. obniżka cen gazu" - powiedział Obajtek.

Dodał, że od 15 marca PKN Orlen będzie publikować ceny z miesięcznym wyprzedzeniem. Zapowiedziana we wtorek przez Obajtka cena będzie obowiązywała do końca kwietnia. Kolejne cenniki będą publikowane z miesięcznym wyprzedzeniem.

Jak tłumaczył Obajtek, ceny gazu nie można było obniżyć wcześniej, gdyż ceny na rynku były bardzo wysokie, a PKN płacił za jedną MWh nawet 1500 zł.

"To jest normalną rzeczą, że musimy to przełożyć na klienta. Nie możemy budować straty, ale wspólnie z naszymi finansistami podpowiedzieliśmy rozwiązanie obrotowi detalicznemu. Osobiście im to podpowiedziałem. To jest kwestia przesunięcia gazu którego się zakontraktowało bo zdecydowanie większych cenach a z zakup nowego gazu po zdecydowanie niższych cenach" - powiedział Obajtek

Dodał, obecne spadki cen na rynku spowodowane są tym, że poziom zapełnienia magazynów gazu w Europie jest wysoki, nie są one zapełniane, dlatego cena schodzi w dół.

Obajtek stwierdził, że Orlen posiadając odpowiednie przepływy gotówki mógł zainwestować w dodatkowe ilości gazu w zdecydowanie niższych cenach. "To spowoduje rozwodnienie tej ceny" - dodał.

Podkreślił, że PKN Orlen stara się działać na rynku gazu bez zbędnej zwłoki i jak najszybciej reagować na obniżki cen na rynku.

