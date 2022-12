Orlen otwiera pierwszą biometanownię na Mazurach. W planach są kolejne

Waloryzacja 500 plus w 2023 roku? Inflacja zżera pieniądze na dzieci. Inne świadczenia pomogą?

Grupa Orlen buduje w Głąbowie ( woj. warmiński- mazurskie) pilotażową instalacje, która umożliwi produkcję ponad 7 mln m szesc biometanu rocznie przekształcanego następnie w paliwo bioLNG. Jak wskazuje spółka, jest to obiecujące paliwo odnawialne dla transportu. Wytwarzany biometan będzie również wykorzystywany do produkcji biowodoru.

Jak przyznał Obajtek inwestycje Orlenu muszą napędzać rozwój i inwestycje w innych gałęziach gospodarki. Dzięki biometanowniom będziemy kupować mniej gazu. Dzięki naszym inwestycjom powstaje ekologiczne, 0 emisyjne biopaliwo - podkreślał prezes Orlenu. -Pora żeby biznes zaczął to organizować od strony finansowej, tak by rolnicy i przetwórcy żywności mieli gwarancje odbioru produktów potrzebnych do wytworzenia bioLNG- mówił.

-Musimy wykorzystać ten potencjał rolniczy by gwarantować nasze bezpieczeństwo, byśmy zdecydowanie większe ilości produkowali biometanu w Polsce, byśmy zasilali nasze sieci biometanem” - stwierdził prezes PKN Orlen.

Biometanownie to przyszłość

Obajtek ocenił jednocześnie, iż tego typu inwestycje, „to również pomoc rolnictwu, dodatkowa linia biznesowa dla rolnictwa”. Dlatego w naszej strategii bardzo mocno ujmiemy kwestie biogazowni i biometanowni - zapowiedział prezes PKN Orlen. Jak dodał nowoczesne źródła energii to nasza przyszłość. Dlatego rozwijamy się w obszarze biometanowni, które zapewnią nam dostęp do stabilnych i przyjaznych środowisku źródeł energii.

Uruchomienie inwestycji w Głąbowie realizowanej przez Orlen Południe planowane jest w II połowie 2024 roku. Projekt obecnie zaawansowany jest w 30 proc. Spółka nabyła do tej pory trzy działające biogazownie, które planuje przekształcić podobnie jak obiekt w Głąbowie w nowoczesne biometanownie.

Orlen podał, że w Europie każdego roku powstaje lub jest przekształcanych około 50-100 biometanowni. Największe instalacje funkcjonują w Niemczech, Szwecji oraz we Włoszech.

W tradycyjnych biogazowniach rolniczych produkowany jest biogaz o zawartości około 55 proc. metanu. Po oczyszczeniu powstaje z niego biometan o zawartości około 98 proc. metanu co odpowiada parametrom gazu ziemnego.

Czy z kiszonek, wytłoków z owoców i słomy może powstać paliwo? W mazurskim Głąbowie budujemy pierwszą w Polsce biometanownię produkującą odnawialne bioLNG z pozostałości produktów rolnych. To ekologiczna alternatywa m. in. dla tradycyjnych paliw wykorzystywanych w transporcie pic.twitter.com/Tm1JN6FMV5— ORLEN (@PKN_ORLEN) November 24, 2022