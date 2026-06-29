Orlen sprzedaje nowe biopaliwo na Słowacji. Jest wytwarzane m.in. ze zużytych olejów roślinnych

Orlen uruchomił na Słowacji pilotażową sprzedaż biopaliwa HVO100, wytwarzanego m.in. ze zużytych olejów roślinnych.

HVO100 to biopaliwo II generacji, które może być stosowane w większości silników diesla bez modyfikacji, wspierając redukcję emisji w transporcie.

Wprowadzenie HVO100 na Słowacji to kolejny krok Orlenu w budowaniu regionalnej oferty niskoemisyjnych paliw, po wcześniejszych wdrożeniach w Austrii, Niemczech i Czechach.

Pilotaż ma na celu zweryfikowanie potencjału popytu i gotowości rynku słowackiego na to ekologiczne paliwo, co pozwoli na ewentualne dalsze skalowanie rozwiązania.

Orlen wprowadza nowe paliwo. Co to jest HVO100?

Grupa Orlen uruchomiła pilotażową sprzedaż nowego, ekologicznego paliwa na stacji w stolicy Słowacji, Bratysławie. To kolejny krok koncernu w realizacji strategii, która ma na celu ograniczanie emisji spalin w transporcie. Czym dokładnie jest produkt, który pojawił się w ofercie? Mówiąc najprościej, to paliwo wyprodukowane z odpadów.

Biopaliwo HVO100 to paliwo drugiej generacji, które może być stosowane w większości silników wysokoprężnych bez konieczności jakichkolwiek modyfikacji pojazdu. Powstaje z surowców odnawialnych, takich jak zużyte oleje roślinne (np. stary olej po smażeniu), tłuszcze zwierzęce czy inne odpady z przemysłu spożywczego. Dla kierowcy oznacza to, że może zatankować swój samochód z silnikiem diesla paliwem, które jest bardziej przyjazne dla środowiska, bez obaw o konieczność przerabiania auta. To bezpośrednia alternatywa dla tradycyjnego oleju napędowego.

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Dlaczego Orlen inwestuje w biopaliwa? Strategia koncernu

Uruchomienie sprzedaży HVO100 na Słowacji nie jest przypadkowe. Jak wyjaśnia wiceprezes koncernu ds. consumer & products Marek Balawejder, to element szerszej strategii. Orlen chce sprawdzić, jakie jest realne zainteresowanie klientów takim produktem i jak sieć stacji jest przygotowana na jego wprowadzenie na większą skalę.

– Chcemy w praktyce zweryfikować potencjał popytu, potrzeby klientów i gotowość operacyjną sieci do dalszego skalowania tego rozwiązania – zaznaczył Marek Balawejder.

Wprowadzenie biopaliwa HVO100 na rynek słowacki to część większej, regionalnej strategii Orlenu, która zakłada ograniczanie emisji w transporcie i zwiększanie dostępności paliw alternatywnych. Wcześniej podobne pilotaże uruchomiono już na wybranych stacjach koncernu w Austrii, Niemczech i Czechach. Działania te pokazują, że polski gigant paliwowy aktywnie poszukuje rozwiązań, które pozwolą mu dostosować się do rosnących wymagań ekologicznych i zaoferować klientom nowe, niskoemisyjne produkty. Obecnie sieć Orlen na Słowacji liczy 102 stacje paliw.