Orlen sprzedaje nowe biopaliwo na Słowacji. Jest wytwarzane m.in. ze zużytych olejów roślinnych

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-06-29 12:20

Orlen wprowadza na Słowacji biopaliwo HVO100, wytwarzane m.in. ze zużytych olejów roślinnych. Nowy produkt w ramach pilotażu pojawił się na stacji w Bratysławie. To paliwo można stosować w większości silników Diesla bez żadnych modyfikacji.

Dystrybutor paliwa Orlen z etykietą HVO 100 Diesel XTL na stacji. Biopaliwo drugiej generacji, wytwarzane z odpadów, to ekologiczna alternatywa dla tradycyjnego oleju napędowego, wspierająca strategię koncernu Orlen, o czym pisze portal Super Biznes.
Autor: ORELN/ Materiały prasowe Dystrybutor paliwa na stacji Orlen, z widocznym zielono-białym napisem "HVO 100 Diesel XTL", symbolizującym ekologiczne biopaliwo nowej generacji. Obok widoczna jest niewyraźna zielona etykieta z cyfrą "95", wskazująca na tradycyjną benzynę. Więcej o nowym biopaliwie przeczytasz na Super Biznes.
  • Orlen uruchomił na Słowacji pilotażową sprzedaż biopaliwa HVO100, wytwarzanego m.in. ze zużytych olejów roślinnych.
  • HVO100 to biopaliwo II generacji, które może być stosowane w większości silników diesla bez modyfikacji, wspierając redukcję emisji w transporcie.
  • Wprowadzenie HVO100 na Słowacji to kolejny krok Orlenu w budowaniu regionalnej oferty niskoemisyjnych paliw, po wcześniejszych wdrożeniach w Austrii, Niemczech i Czechach.
  • Pilotaż ma na celu zweryfikowanie potencjału popytu i gotowości rynku słowackiego na to ekologiczne paliwo, co pozwoli na ewentualne dalsze skalowanie rozwiązania.

Orlen wprowadza nowe paliwo. Co to jest HVO100?

Grupa Orlen uruchomiła pilotażową sprzedaż nowego, ekologicznego paliwa na stacji w stolicy Słowacji, Bratysławie. To kolejny krok koncernu w realizacji strategii, która ma na celu ograniczanie emisji spalin w transporcie. Czym dokładnie jest produkt, który pojawił się w ofercie? Mówiąc najprościej, to paliwo wyprodukowane z odpadów.

Biopaliwo HVO100 to paliwo drugiej generacji, które może być stosowane w większości silników wysokoprężnych bez konieczności jakichkolwiek modyfikacji pojazdu. Powstaje z surowców odnawialnych, takich jak zużyte oleje roślinne (np. stary olej po smażeniu), tłuszcze zwierzęce czy inne odpady z przemysłu spożywczego. Dla kierowcy oznacza to, że może zatankować swój samochód z silnikiem diesla paliwem, które jest bardziej przyjazne dla środowiska, bez obaw o konieczność przerabiania auta. To bezpośrednia alternatywa dla tradycyjnego oleju napędowego.

Polecany artykuł:

Maksymalne ceny paliw. Wiemy, ile kierowcy zapłacą we wtorek za tankowanie
Orlen Charge rusza z wakacyjną promocją na ładowanie samochodów elektrycznych
Galeria zdjęć 3

Dlaczego Orlen inwestuje w biopaliwa? Strategia koncernu

Uruchomienie sprzedaży HVO100 na Słowacji nie jest przypadkowe. Jak wyjaśnia wiceprezes koncernu ds. consumer & products Marek Balawejder, to element szerszej strategii. Orlen chce sprawdzić, jakie jest realne zainteresowanie klientów takim produktem i jak sieć stacji jest przygotowana na jego wprowadzenie na większą skalę.

– Chcemy w praktyce zweryfikować potencjał popytu, potrzeby klientów i gotowość operacyjną sieci do dalszego skalowania tego rozwiązania – zaznaczył Marek Balawejder.

Wprowadzenie biopaliwa HVO100 na rynek słowacki to część większej, regionalnej strategii Orlenu, która zakłada ograniczanie emisji w transporcie i zwiększanie dostępności paliw alternatywnych. Wcześniej podobne pilotaże uruchomiono już na wybranych stacjach koncernu w Austrii, Niemczech i Czechach. Działania te pokazują, że polski gigant paliwowy aktywnie poszukuje rozwiązań, które pozwolą mu dostosować się do rosnących wymagań ekologicznych i zaoferować klientom nowe, niskoemisyjne produkty. Obecnie sieć Orlen na Słowacji liczy 102 stacje paliw.

QUIZ PRL. Czy pamiętasz Poloneza? Samochód-marzenie milionów Polaków?
Pytanie 1 z 15
QUIZ PRL. Czy pamiętasz Poloneza? Samochód-marzenie milionów Polaków? Skąd wzięła się kultowa nazwa Poloneza MR’78 “Borewicz”?
Borewicz
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SŁOWACJA
ORLEN
BIOPALIWA