Ceny benzyny lekko w dół

Od wtorku maksymalna cena litra benzyny Pb95 wyniesie 6 zł. To o 2 grosze mniej niż obowiązująca przez weekend i poniedziałek stawka 6,02 zł. Nieco taniej będzie także w przypadku benzyny Pb98, której cena maksymalna spadnie z 6,70 zł do 6,68 zł za litr.

Choć obniżki nie są duże, dla kierowców regularnie tankujących pełny bak oznaczają kilka złotych oszczędności.

Diesel drożeje

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja kierowców samochodów z silnikiem Diesla. Od wtorku maksymalna cena oleju napędowego wzrośnie z 6,17 zł do 6,19 zł za litr.

To kolejna zmiana, która pokazuje, że ceny paliw pozostają bardzo wrażliwe na sytuację rynkową i decyzje rządu dotyczące podatków.

To już końcówka preferencyjnych stawek

Obecnie kierowcy korzystają jeszcze z programu „Ceny Paliw Niżej” (CPN). W jego ramach do 30 czerwca obowiązuje obniżona stawka VAT na paliwa – zamiast 23 proc. wynosi ona 8 proc.

Właśnie dzięki temu na stacjach funkcjonują również ceny maksymalne, których sprzedawcy nie mogą przekroczyć.

Co będzie od lipca?

Kierowcy z niepokojem patrzą na początek nowego miesiąca. Obniżony VAT obowiązuje tylko do 30 czerwca, a wraz z jego zakończeniem wygasają również ceny maksymalne na stacjach.

Eksperci podkreślają, że najbliższe tygodnie pokażą, czy ceny paliw pozostaną na obecnym poziomie, czy też kierowców czeka kolejna fala podwyżek. Na razie wiadomo, że we wtorek właściciele aut benzynowych zapłacą odrobinę mniej, a kierowcy diesli nieco więcej.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]