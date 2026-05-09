Orlen kolejny raz obniża ceny paliw w hurcie

Dobre wiadomości dla kierowców. Orlen po raz kolejny obniżył hurtowe ceny paliw. To już czwarta obniżka w ciągu jednego tygodnia.

Wszystko wskazuje na to, że zmiany odczują także kierowcy tankujący na stacjach benzynowych.

Ceny diesla mocno w dół

Najmocniej potaniał olej napędowy. Hurtowa cena diesla Ekodiesel spadła w sobotę aż o 98 zł na metrze sześciennym. Teraz wynosi 6119 zł. Tańsza jest także benzyna Eurosuper 95, której cena spadła o kolejne 50 zł.

To jednak nie koniec. Dzień wcześniej Orlen również mocno ciął ceny. Diesel potaniał wtedy o 125 zł, a benzyna o 53 zł. Obniżki pojawiły się także w środę i czwartek.

Obniżki widać przy dystrybutorach

Kierowcy już widzą pierwsze efekty przy dystrybutorach. Zgodnie z nowym obwieszczeniem Ministerstwa Energii od soboty litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 6,35 zł. Benzyna 98 – 6,85 zł, a diesel 7,03 zł za litr.

Jeszcze w piątek ceny były wyższe. Za „95” trzeba było zapłacić nawet 6,41 zł, a za olej napędowy aż 7,17 zł.

Rząd cały czas trzyma paliwa pod lupą

Rząd przypomina, że na wszystkich stacjach w Polsce nadal obowiązują maksymalne ceny paliw. Stacje, które sprzedają drożej, mogą dostać gigantyczną karę, nawet do miliona złotych.

Na niższe ceny wpływają także czasowe obniżki podatków. VAT na paliwa został zmniejszony z 23 do 8 proc., a akcyza została obniżona niemal do minimum dopuszczanego przez Unię Europejską.

Wszyscy obserwują sytuację na Bliskim Wschodzie

Eksperci zwracają jednak uwagę, że sytuacja na rynku ropy nadal pozostaje bardzo nerwowa. Po ataku USA i Izraela na Iran ceny ropy na świecie mocno skoczyły, co odbiło się także na cenach paliw w Polsce.

Na razie kierowcy mogą jednak liczyć na chwilę oddechu. Pytanie tylko, jak długo potrwa ta paliwowa ulga.

PTNW - Miłosz Bembinow