Orlen wykupuje akcje Energi! Zaprasza posiadaczy udziałów do sprzedaży

Orlen ogłasza zaproszenie do sprzedaży akcji Energi po 18,87 zł za akcję, dążąc do przejęcia 100% udziałów.

Oferta skierowana do akcjonariuszy mniejszościowych, którzy posiadają łącznie 37 578 474 akcji.

Prezes Orlenu, Ireneusz Fąfara, podkreśla, że to szansa dla akcjonariuszy na wyjście z "zamrożonej" inwestycji z zyskiem.

Działanie ma na celu naprawę błędów poprzedniego zarządu i poprawę relacji z akcjonariuszami mniejszościowymi.

Orlen dąży do pełnej kontroli nad Energą

Koncern Orlen ogłosił zaproszenie dla wszystkich akcjonariuszy mniejszościowych Energi do sprzedaży posiadanych przez nich akcji po cenie 18,87 zł za jedną akcję. Zarząd i rada nadzorcza Orlenu wyrazili zgodę na ten krok w środę. Obecnie Orlen posiada 90,92 proc. akcji Energi, a celem jest osiągnięcie 100 proc. udziału w kapitale zakładowym.

Zaproszenie obejmuje łącznie 37 578 474 akcji. Orlen podkreśla, że nie jest to publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji w rozumieniu odpowiedniej ustawy. Oferowana cena oznacza, że koncern zamierza przeznaczyć na ten cel 709,1 mln zł. Zarząd Orlenu podjął decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do zwiększenia zaangażowania w Energę do 100 proc. już 17 listopada 2025 roku.

Fąfara: poprzedni zarząd doprowadził do sytuacji, która utrudnia strategiczne inwestycje

Prezes Orlenu, Ireneusz Fąfara, w rozmowie z PAP podkreślił, że poprzedni zarząd doprowadził do sytuacji utrudniającej realizację strategicznych inwestycji. Dodał, że obecne działania mają na celu naprawę tych błędów oraz poprawę relacji z akcjonariuszami mniejszościowymi. Fąfara zaznaczył, że zaproszenie to "wyciągnięcie ręki", które umożliwia akcjonariuszom mniejszościowym wyjście z inwestycji z zyskiem.

- Poprzedni zarząd przez swoje zaniedbania doprowadził do sytuacji, która m.in. utrudnia sprawną realizację strategicznych inwestycji. My naprawiamy te błędy. Poprzednicy zaognili też relacje z akcjonariuszami mniejszościowymi, a my wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom. Nasze zaproszenie to wyciągnięcie ręki, dzięki któremu akcjonariusze mniejszościowi mogą wyjść z zamrożonej inwestycji z godziwym zyskiem - powiedział PAP prezes Orlenu Ireneusz Fąfara.

Prezes Orlenu wyraził również nadzieję, że każdy wynik zaproszenia przyczyni się do zwiększenia zaufania rynku kapitałowego do działań koncernu. Dodał, że w zależności od rezultatu, będą podejmowane decyzje o kolejnych krokach.

Ireneusz Fąfara podkreślił, że oferowana cena odkupu akcji to "obiektywna kwota przygotowana przez rynkowych profesjonalistów", która uwzględnia wszystkie uwarunkowania rynkowe. Na zamknięciu giełdy w środę akcje Energi kosztowały 16,9 zł.

Historia przejmowania Energi przez Orlen

W grudniu 2019 roku Orlen wezwał do sprzedaży 100 proc. akcji Energi po 7 zł za sztukę. W kwietniu 2022 roku podniósł cenę do 8,35 zł za akcję. Skarb Państwa zgodził się sprzedać swoje akcje po wyższej cenie 20 kwietnia 2020 roku. W wyniku wezwania Orlen objął 80 proc. akcji Energi. We wrześniu 2020 roku Orlen ogłosił kolejne wezwanie na 20 proc. pozostałych akcji, nabywając nieco ponad połowę, co zwiększyło jego udział do 90,92 proc.

Walne zgromadzenie Energi podjęło uchwałę o wycofaniu akcji spółki z obrotu giełdowego, jednak została ona zaskarżona przez mniejszościowych akcjonariuszy, którzy wygrali sprawę w sądzie.

Prezes Fąfara wyraził przekonanie, że spory z akcjonariuszami mniejszościowymi nie służą spółce ani samym akcjonariuszom. Podkreślił, że sytuacja "my przeciwko nim" jest sztucznym tworem wykreowanym przez błędy poprzedniego zarządu. Dodał, że celem wszystkich akcjonariuszy powinno być zwiększanie wartości spółki, co Orlen zamierza realizować.

- Nie uważam, żeby procesy z akcjonariuszami mniejszościowymi służyły spółce. Nie służą też akcjonariuszom. Sytuacja przedstawiana jako »my przeciwko nim« jest sztucznym tworem wykreowanym przez błędy poprzedników. Gdyby profesjonalnie zarządzali biznesem, do takiej historii nigdy by nie doszło. Celem akcjonariuszy – czy to mniejszościowych, czy większościowych – jest to, by wartość spółki rosła. I my dokładnie to robimy. Kapitalizacja Orlenu jest najwyższa w historii - przekazał Fąfara.

Środowa decyzja zarządu i rady nadzorczej Orlenu obejmuje możliwość zakupu akcji zarówno w transakcjach pakietowych na rynku regulowanym, jak i poza nim. Przyjmowanie ofert w ramach zaproszenia rozpocznie się 1 grudnia 2025 roku i potrwa do 17 grudnia 2025 roku.

Gala Orlen na Straży