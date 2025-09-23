Orlen wzmacnia zarząd, powołując Sławomira Jędrzejczyka na wiceprezesa ds. finansowych i Sławomira Staszaka na członka zarządu ds. energetyki i transformacji energetycznej.

Nowe nominacje zbiegają się z doniesieniami o potencjalnym wydzieleniu aktywów Energi o wartości 22 mld zł z Grupy Orlen, co wskazuje na strategiczne zmiany w sektorze.

Sławomir Jędrzejczyk wnosi prawie 30-letnie doświadczenie finansowe, w tym jako wiceprezes ds. finansowych w PKN Orlen w latach 2008-2017.

Sławomir Staszak, dotychczas związany z Energą, wnosi doświadczenie z sektora energetycznego i zarządzania, co będzie kluczowe dla transformacji energetycznej Orlenu.

Zgodnie z oficjalnym komunikatem, 22 września 2025 roku rada nadzorcza Orlenu powołała dwóch nowych członków zarządu: Sławomira Jędrzejczyka na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. finansowych, z dniem 24 września 2025 roku oraz Sławomira Staszaka na stanowisko członka zarządu ds. energetyki i transformacji energetycznej, z dniem 29 września 2025 roku. Obie nominacje obowiązują na okres wspólnej kadencji zarządu, która zakończy się z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2025.

Jednocześnie, w komunikacie zarządu Energi poinformowano o rezygnacji Sławomira Staszaka z funkcji członka zarządu i prezesa spółki, ze skutkiem na dzień 29 września 2025 roku.

Kontekst zmian: Energa i potencjalne wydzielenie aktywów

W tle zmian personalnych w Orlenie, pojawiły się spekulacje dotyczące przyszłości relacji koncernu z Energą. W mediach pojawiły się informacje, że Grupa Energa rozważa wydzielenie części aktywów energetycznych z Grupy Orlen i włączenie ich do swojego portfolio. Mówi się o aktywach o wartości około 22 mld zł. Te doniesienia dodają pikanterii roszadom w zarządzie, sugerując potencjalne strategiczne przetasowania w sektorze.

Wcześniej, pod koniec sierpnia, Orlen poinformował o odwołaniu dwóch członków zarządu: Artura Osuchowskiego oraz wiceprezes ds. finansowych, Magdaleny Bartoś. Te zmiany otworzyły drogę dla nowych nominacji i wskazują na dynamiczną ewolucję w strukturach zarządzania koncernem.

Kompetencje i doświadczenie nowych członków zarządu

Sławomir Jędrzejczyk wnosi do Orlenu bogate, blisko trzydziestoletnie doświadczenie w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 2008-2017 pełnił funkcję wiceprezesa ds. finansowych w PKN Orlen, a także zasiadał w radach nadzorczych Unipetrol a.s., zarządzie Orlen Lietuva oraz radzie dyrektorów Orlen Upstream Kanada. Jak podkreśla Orlen, kluczowe zadania Jędrzejczyka obejmowały realizację strategii wzrostu wartości, budowanie relacji z rynkiem kapitałowym, zapewnienie finansowania oraz optymalizację przepływów pieniężnych. Odpowiadał za obszary takie jak finanse, kontroling, księgowość, zarządzanie łańcuchem dostaw i relacje inwestorskie. W latach 2017-2025 działał jako inwestor i niezależny członek rad nadzorczych. Jędrzejczyk jest absolwentem Senior Executive Program London Business School, Association of Chartered Certified Accountants ACCA oraz Politechniki Łódzkiej Wydziału Elektroniki.

Sławomir Staszak, związany z Energą od 20 kwietnia 2024 roku, wnosi do Orlenu doświadczenie z sektora energetycznego. Pełnił funkcję przewodniczącego rad nadzorczych Energi Operator i Baltic Offshore Service Solution, wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Energi Obrót oraz wiceprezesa rady zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Staszak posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu, opracowywaniu i wdrażaniu systemów nadzoru właścicielskiego w spółkach prawa handlowego i grupach holdingowych, a także w obszarze prawa korporacyjnego, holdingowego i rynku kapitałowego. Zasiadał w zarządach i radach nadzorczych wielu spółek i fundacji, w tym w radzie nadzorczej Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

