Kursy walut 22 listopada 2022 roku

Jakie są kursy walut we wtorek 22.11.2022? Złoty we wtorek rano tracił na wartości 0,18 proc. wobec franka szwajcarskiego i 0,09 proc. w stosunku do euro, a zyskiwał do dolara. We wtorek 22 listopada 2022 roku frank szwajcarski kosztuje 4,78 zł, euro kosztuje 4,69 zł, a za dolara amerykańskiego trzeba płacić 4,58 zł, zaś funta brytyjskiego 5,42 zł.

Co wpływa na kursy walut? Kluczowe są decyzje ekonomiczne i sytuacja geopolityczna na świecie. Po ważnych wydarzeniach na tych polach natychmiast widać ruch w kursach walut: jedne zyskują, a inne rzecz jasna tracą. Wyraźną reakcję na cenę złotego zauważamy po ogłoszeniu decyzji Rady Polityki Pieniężnej dotyczącej stóp procentowych w Polsce. Duże zachwianie odnotowano także w ostatnim czasie, kiedy to militarny pocisk spadł na teren Polski. Te przykłady czarno na białym pokazują jak kursy walut zależą od sytuacji ekonomicznej i geopolitycznej. Trzeba mieć jednak na względzie, że zwykle są to skoki lub spadki chwilowe. W takich momentach warto spokojnie poczekać, bo sytuacja zwykle szybko się stabilizuje.

