Ostatni dzień na bon ciepłowniczy: Dziś (poniedziałek) mija termin składania wniosków o bon ciepłowniczy na drugą połowę 2024 roku; wniosek można złożyć online lub osobiście.

Kryteria dochodowe i energetyczne: Bon przysługuje gospodarstwom domowym z dochodem poniżej 3272,69 zł (jednoosobowe) lub 2454,52 zł/osobę (wieloosobowe), które korzystają z ciepła systemowego i płacą powyżej 170 zł/GJ.

Wsparcie na 2026 rok: Bon ciepłowniczy będzie dostępny również w 2026 roku, a wnioski na ten okres będzie można składać od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku.

Optymistyczne prognozy cen prądu: Minister energii przewiduje, że w 2026 roku ceny prądu mogą spaść poniżej 500 zł/MWh, co oznacza, że rachunki za energię elektryczną nie powinny wzrosnąć po Nowym Roku.

Ostatni dzień na złożenie wniosku o bon ciepłowniczy

Minister energii Miłosz Motyka przypomina, że poniedziałek jest ostatnim dniem, w którym można ubiegać się o bon ciepłowniczy. To ważna informacja dla osób, które jeszcze nie złożyły wniosku, a spełniają kryteria.

- Dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy można złożyć wniosek o bon ciepłowniczy. (...) Będziemy mieli, myślę, za kilka tygodni ostateczne dane, ile w tym pierwszym tak zwanym rzucie wniosków na pierwszą część 2026 roku zostało złożonych, bo także jest to wsparcie, które będzie obecne w 2026 - powiedział minister energii w poniedziałek w Programie Pierwszym Polskiego Radia.

Kto może skorzystać z bonu?

Motyka podkreślił, że wniosek można złożyć na dwa sposoby: elektronicznie, poprzez aplikację mObywatel, oraz tradycyjnie, osobiście w urzędzie. - Urzędnicy ze wszystkimi szczegółami służą pomocą - zapewnił minister. Przepisy ustawy wprowadzającej bon ciepłowniczy weszły w życie 30 września br. Zgodnie z nimi, gospodarstwa domowe mogą ubiegać się o bon dwukrotnie:

za okres od 1 lipca do 31 grudnia br.

za cały 2026 r. (wnioski będzie można składać od 1 lipca 2026 r. do 31 sierpnia 2026 r.)

Bon ciepłowniczy jest przeznaczony dla gospodarstw domowych, które spełniają następujące kryteria dochodowe i korzystają z ciepła systemowego:

Miesięczny dochód nie może przekraczać 3272,69 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych.

W przypadku gospodarstw wieloosobowych, dochód na osobę nie może być wyższy niż 2454,52 zł.

Konieczne jest korzystanie z ciepła systemowego dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne.

Konieczne jest płacenie za ciepło powyżej 170 zł/GJ.

Dobre prognozy cen prądu na 2026 rok

Szef resortu energii odniósł się również do kwestii cen prądu w przyszłym roku. Poinformował, że trwają ustalenia dotyczące taryf na 2026 r., ale wyraził optymizm co do ich wysokości. - Jak zaznaczył - liczy na to, że wyniosą one poniżej 500 zł za megawatogodzinę, czyli poniżej ceny zamrożonej w br., a tym samym rachunki za energię elektryczną nie wzrosną po Nowym Roku. Motyka podkreślił też, że żadna z opłat, którą rozporządzeniem określa minister energii od stycznia nie wzrośnie.

Oznacza to, że po Nowym Roku Polacy nie powinni odczuć wzrostu cen energii elektrycznej, a być może nawet zapłacą mniej niż w roku bieżącym. To dobra wiadomość w kontekście rosnących kosztów życia.

