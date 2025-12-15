Ostatni dzwonek na bon ciepłowniczy! Minister Motyka uspokaja w sprawie cen prądu w 2026

Agnieszka Grotek
Agnieszka Grotek
PAP
PAP
2025-12-15 9:42

Dziś ostatni dzień na złożenie wniosku o bon ciepłowniczy – alarmuje minister energii Miłosz Motyka. Rządowe wsparcie to szansa na obniżenie rachunków dla gospodarstw domowych ogrzewanych ciepłem systemowym. Jednocześnie szef resortu energii uspokaja, że prognozy na 2026 rok są obiecujące – ceny energii elektrycznej mają spaść poniżej 500 zł za MWh, czyli poziomu zamrożonego w 2025 roku.

Dłoń regulująca termostat na białym kaloryferze, symbolizująca kontrolę nad ogrzewaniem i kosztami ciepła. Ta czynność jest kluczowa w kontekście dyskusji o bonie ciepłowniczym, o czym przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: Redakcja Informacyjna AI Dłoń regulująca termostat na białym kaloryferze, symbolizująca kontrolę nad ogrzewaniem i kosztami ciepła. Ta czynność jest kluczowa w kontekście dyskusji o bonie ciepłowniczym, o czym przeczytasz na Super Biznes.
  • Ostatni dzień na bon ciepłowniczy: Dziś (poniedziałek) mija termin składania wniosków o bon ciepłowniczy na drugą połowę 2024 roku; wniosek można złożyć online lub osobiście.
  • Kryteria dochodowe i energetyczne: Bon przysługuje gospodarstwom domowym z dochodem poniżej 3272,69 zł (jednoosobowe) lub 2454,52 zł/osobę (wieloosobowe), które korzystają z ciepła systemowego i płacą powyżej 170 zł/GJ.
  • Wsparcie na 2026 rok: Bon ciepłowniczy będzie dostępny również w 2026 roku, a wnioski na ten okres będzie można składać od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku.
  • Optymistyczne prognozy cen prądu: Minister energii przewiduje, że w 2026 roku ceny prądu mogą spaść poniżej 500 zł/MWh, co oznacza, że rachunki za energię elektryczną nie powinny wzrosnąć po Nowym Roku.

Ostatni dzień na złożenie wniosku o bon ciepłowniczy

Minister energii Miłosz Motyka przypomina, że poniedziałek jest ostatnim dniem, w którym można ubiegać się o bon ciepłowniczy. To ważna informacja dla osób, które jeszcze nie złożyły wniosku, a spełniają kryteria.

- Dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy można złożyć wniosek o bon ciepłowniczy. (...) Będziemy mieli, myślę, za kilka tygodni ostateczne dane, ile w tym pierwszym tak zwanym rzucie wniosków na pierwszą część 2026 roku zostało złożonych, bo także jest to wsparcie, które będzie obecne w 2026 - powiedział minister energii w poniedziałek w Programie Pierwszym Polskiego Radia.

Kto może skorzystać z bonu?

Motyka podkreślił, że wniosek można złożyć na dwa sposoby: elektronicznie, poprzez aplikację mObywatel, oraz tradycyjnie, osobiście w urzędzie. - Urzędnicy ze wszystkimi szczegółami służą pomocą - zapewnił minister. Przepisy ustawy wprowadzającej bon ciepłowniczy weszły w życie 30 września br. Zgodnie z nimi, gospodarstwa domowe mogą ubiegać się o bon dwukrotnie:

  • za okres od 1 lipca do 31 grudnia br.
  • za cały 2026 r. (wnioski będzie można składać od 1 lipca 2026 r. do 31 sierpnia 2026 r.)

Bon ciepłowniczy jest przeznaczony dla gospodarstw domowych, które spełniają następujące kryteria dochodowe i korzystają z ciepła systemowego:

  • Miesięczny dochód nie może przekraczać 3272,69 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych.
  • W przypadku gospodarstw wieloosobowych, dochód na osobę nie może być wyższy niż 2454,52 zł.
  • Konieczne jest korzystanie z ciepła systemowego dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne.
  • Konieczne jest płacenie za ciepło powyżej 170 zł/GJ.
  • Dobre prognozy cen prądu na 2026 rok

Szef resortu energii odniósł się również do kwestii cen prądu w przyszłym roku. Poinformował, że trwają ustalenia dotyczące taryf na 2026 r., ale wyraził optymizm co do ich wysokości. - Jak zaznaczył - liczy na to, że wyniosą one poniżej 500 zł za megawatogodzinę, czyli poniżej ceny zamrożonej w br., a tym samym rachunki za energię elektryczną nie wzrosną po Nowym Roku. Motyka podkreślił też, że żadna z opłat, którą rozporządzeniem określa minister energii od stycznia nie wzrośnie.

Oznacza to, że po Nowym Roku Polacy nie powinni odczuć wzrostu cen energii elektrycznej, a być może nawet zapłacą mniej niż w roku bieżącym. To dobra wiadomość w kontekście rosnących kosztów życia.

QUIZ PRL. Dekrety i plany – gospodarka PRL w pigułce
Pytanie 1 z 15
Jakie przedsiębiorstwa dominowały w gospodarce PRL?
QUIZ PRL: „Dekrety i plany – gospodarka PRL w pigułce”
Przeczytaj także:
Bon energetyczny wraca. Dla kogo dopłata do prądu i ogrzewania?
Super Biznes SE Google News
Pieniądze to nie wszystko - Tadeusz Białek
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki