Ostatni moment na zakupy przed Wszystkich Świętych. Ceny zniczy i kwiatów Lidl, Dino i Aldi

Anna Wojnowska
2026-10-30 14:48

Nadchodzący dzień Wszystkich Świętych to tradycyjnie czas zadumy, ale również sporych wydatków dla domowego budżetu. Prześwietliliśmy najnowsze gazetki promocyjne trzech popularnych sieci: Lidla, Dino oraz Aldi, aby sprawdzić, kto na koniec października oferuje najlepsze warunki na znicze, wkłady i chryzantemy.

Znicze i kolorowe chryzantemy w doniczkach stoją na drewnianym stole. O promocjach na Wszystkich Świętych czytaj w Eska.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Cmentarna wojna cenowa 2026! Gdzie najtaniej kupisz znicze, wkłady i chryzantemy? Porównujemy gazetki Lidl, Dino i Aldi

Koszyk na Wszystkich Świętych 2026 – porównanie cen

Zestawienie cen na Wszystkich Świętych bywa trudne, ponieważ sklepy stosują różne mechanizmy promocyjne – od prostych obniżek cen po wielopaki i darmowe sztuki. W naszej tabeli ujednoliciliśmy stawki, przeliczając je na cenę za jedną sztukę w ramach dostępnych promocji wielosztukowych.

Produkt / KategoriaLidlDinoAldi
Wkład parafinowy/olejowy (ok. 50-55h palenia, cena za 1 szt.)1,99 zł (przy 8 szt.)1,79 zł (przy 10 szt.)1,75 zł (przy 8 szt.)
Mały znicz szklany / zalewany (ok. 20-30h, cena za 1 szt.)brak ceny bazowej w ulotce (8 w cenie 4)1,99 zł (przy 12 szt.)1,79 zł (pojedyncza sztuka)
Chryzantemy doniczkowe (mechanizm promocji)2+1 za grosz9,99 zł (cena za 1 szt.)Drugi, tańszy produkt 40% taniej
SUMA KOSZYKA (Wkład + Mały Znicz):brak danych*3,78 zł3,54 zł

*Uwaga: Suma koszyka w sieci Lidl nie mogła zostać obliczona, ponieważ gazetka operuje mechanizmem "8 w cenie 4" bez podania bazowej ceny znicza szklanego. W przypadku chryzantem zrezygnowano z sumowania ze względu na brak cen bazowych w sieciach Lidl i Aldi, prezentując jedynie opłacalność samych mechanizmów promocyjnych.

Hity cenowe na Wszystkich Świętych. Tych okazji nie możesz przegapić

Brak pełnych danych do wyliczenia idealnego koszyka nie oznacza, że brakuje tu doskonałych ofert. Wręcz przeciwnie, tegoroczne promocje są wyjątkowo agresywne.

  • Hurtowe zakupy zniczy w Lidlu. Promocja "Wszystkie znicze 8 w cenie 4" to absolutny hit tego sezonu. Jeśli masz dużą rodzinę do obdarowania lampkami lub robisz zakupy wspólnie z sąsiadami, to realnie płacisz o 50% mniej za cały koszyk zniczy. Możesz je dowolnie miksować!
  • Kwiatowy nokaut Lidla. Akcja "2+1 za grosz" na wszystkie chryzantemy doniczkowe deklasuje konkurencję. To idealna opcja, by ozdobić kilka grobów w rewelacyjnej cenie jednostkowej.
  • Najtańsze wkłady i małe znicze w Aldi. Jeśli nie potrzebujesz kupować aż kilkunastu zniczy, Aldi oferuje świetne ceny jednostkowe. Wkłady parafinowe Calix (52h) kupisz za jedyne 1,75 zł w promocji 4+4 gratis, a mały znicz zalewany to wydatek zaledwie 1,79 zł bez konieczności kupowania wielopaków.
  • Wielkie pakiety w Dino. Sklep przygotował m.in. ofertę 6+6 gratis na znicze szklane zalewane Z-422, co daje ostateczną cenę 1,99 zł za sztukę palącą się aż 30 godzin.
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Gdzie na zakupy na Wszystkich Świętych 2026?

Jeśli Twoim celem są duże, hurtowe zakupy (powyżej 8 zniczy i co najmniej 3 donice chryzantem), zdecydowanym zwycięzcą zostaje Lidl. Mechanizmy "8 w cenie 4" oraz "2+1 za grosz" generują największe realne oszczędności.

Jeśli jednak szukasz najtańszych, konkretnych produktów bez konieczności kupowania kilkunastu sztuk tego samego znicza, wygrywa Aldi. Oferuje on najtańsze wkłady parafinowe (1,75 zł przy 8 sztukach) i świetną cenę na małe znicze (1,79 zł) dostępne od ręki ze sporą obniżką sztukową.

Dino plasuje się pośrodku, będąc solidnym wyborem dla osób preferujących zakupy blisko domu, z czytelnymi cenami bazowymi chryzantem (9,99 zł) i dobrymi promocjami na długo palące się znicze zalewane. Planując zakupy, warto rozważyć wizytę w kilku sklepach, by skorzystać z najlepszych promocji na konkretne produkty. Pamiętajcie, że większość tych ofert obowiązuje tylko do 31 października i do wyczerpania zapasów, więc nie warto zwlekać z decyzją.

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