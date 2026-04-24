Ostatnie dni na rozliczenie podatku! Twój e-PIT najprostszą formą

Beata Lekszycka
PAP
2026-04-24 16:04

Rozliczenie podatku za 2025 rok do 30 kwietnia 2026 – to obowiązek milionów podatników w Polsce. Usługa Twój e-PIT umożliwia szybkie zatwierdzenie lub korektę deklaracji, a część zeznań zostanie automatycznie zaakceptowana przez administrację skarbową.

  • Termin rozliczenia PIT za 2025 rok mija 30 kwietnia 2026 r. – nieprzekraczalny termin na złożenie deklaracji, którego niedotrzymanie grozi konsekwencjami finansowymi.
  • Usługa Twój e-PIT to najprostszy sposób na rozliczenie, gdzie system automatycznie przygotowuje deklarację, którą można zweryfikować i zatwierdzić.
  • PIT-37 i PIT-38 zostaną automatycznie zaakceptowane 30 kwietnia 2026 r., jeśli podatnik nie dokona żadnych zmian, natomiast PIT-28, PIT-36 i PIT-36L wymagają samodzielnego uzupełnienia i zatwierdzenia.
  • Oprócz usługi Twój e-PIT, deklarację można złożyć przez e-Deklaracje lub w formie papierowej.

Rozlicz PIT 2025 do 30 kwietnia 2026

Ministerstwo Finansów przypomina o zbliżającym się terminie rozliczeń podatkowych za ubiegły rok. Jak wskazano w komunikacie - ostateczny termin na złożenie deklaracji za 2025 rok mija 30 kwietnia 2026 r. Niedotrzymanie tej daty może wiązać się z konsekwencjami finansowymi, dlatego warto zadbać o terminowe rozliczenie. Złożenie PIT po terminie może się wiązać z różnymi konsekwencjami, np. karą pieniężną.

Twój e-PIT – najprostszy sposób na rozliczenie

Cyfrowa usługa Twój e-PIT pozostaje najwygodniejszym narzędziem dla podatników. Jak podkreśla resort finansów: „Twój e-PIT to najprostsza forma rozliczenia podatku. Do 30 kwietnia można zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenie w usłudze Twój e-PIT.”

System automatycznie przygotowuje deklarację, którą można sprawdzić, uzupełnić o ulgi lub zaakceptować bez zmian. To rozwiązanie szczególnie popularne wśród osób rozliczających formularze PIT-37 i PIT-38.

Automatyczna akceptacja PIT – które formularze obejmuje

Ważną informacją dla podatników jest mechanizm automatycznego zatwierdzania wybranych deklaracji.Z upływem 30 kwietnia administracja skarbowa rozpocznie proces automatycznej akceptacji zeznań PIT-37 i PIT-38. Zeznania PIT-28, PIT-36 i PIT-36L nie będą automatycznie akceptowane – podatnik musi je samodzielnie uzupełnić i zaakceptować.

Oznacza to, że osoby prowadzące działalność gospodarczą lub rozliczające się na bardziej złożonych formularzach powinny szczególnie pilnować samodzielnego złożenia deklaracji.

Inne formy złożenia PIT i wsparcie podatników

Choć Twój e-PIT dominuje wśród sposobów rozliczeń, podatnicy mają także inne opcje. PIT można też złożyć przez e-Deklaracje lub w formie papierowej. Dodatkowo dostępna jest pomoc ze strony administracji: „Rozliczający się podatnicy mogą skorzystać ze wsparcia infolinii Krajowej Administracji Skarbowej.”

Szczegółowe informacje oraz instrukcje znajdują się na stronie Krajowej Administracji Skarbowej.

EKG 2026 - Arkadiusz Krupicz, dyrektor zarządzający Pyszne.pl

Polecany artykuł:

Rekordowe pieniądze w ZUS na emerytury. Kto tak naprawdę finansuje nasze świadc…
QUIZ PRL. Czy się stoi, czy się leży, trzy tysiące się należy? Tak pracowano w PRL-u
Pytanie 1 z 15
Jak brzmiało słynne powiedzenie o pracy w PRL z końca lat 60. XX wieku?
QUIZ PRL. Czy się stoi, czy się leży, trzy tysiące się należy. Tak pracowano w PRL-u
