Czy ZUS ma pieniądze na emerytury? Fundusz ogłasza rekordowe wyniki

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o bardzo dobrej kondycji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) w ubiegłym roku. W 2025 roku fundusz pokrył aż 82,6% swoich wydatków z własnych środków, co jest świetnym wskaźnikiem stabilności. Oznacza to, że system emerytalny ma solidne podstawy do wypłaty bieżących świadczeń.

Skąd ten optymizm? Kluczem okazała się korzystna sytuacja na rynku pracy, która przełożyła się na rekordowe wpływy ze składek. Wyższe wynagrodzenia i rosnąca liczba ubezpieczonych osób sprawiły, że do kasy FUS wpłynęło więcej pieniędzy. Raport opublikowany przez ZUS rzuca więcej światła na to, jak te pozytywne trendy wpłynęły na cały system ubezpieczeń społecznych.

Kto finansuje polskie emerytury? Dane o składkach i ubezpieczonych

Zgodnie z danymi ZUS, w 2025 roku do FUS wpłynęło z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne aż 377,2 mld złotych. To kwota o 9% wyższa niż rok wcześniej, co jest bezpośrednim wynikiem rosnących pensji i stabilnego zatrudnienia. Na koniec ubiegłego roku liczba osób objętych ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi przekroczyła 16,3 miliona (wzrost o 34,5 tysiąca). Co więcej, system zasiliły również składki od rosnącej liczby pracujących w Polsce cudzoziemców, którzy stanowili już 7,9% wszystkich ubezpieczonych.

Mniejsza dotacja dla ZUS z budżetu. Ile pieniędzy zostało w kasie państwa?

Lepsza kondycja FUS to bezpośrednia korzyść dla finansów publicznych i każdego podatnika. Dzięki wysokim wpływom ze składek, fundusz potrzebował znacznie mniejszej dotacji z budżetu państwa, niż pierwotnie zakładano. W 2025 roku ZUS wykorzystał 64,4 mld zł dotacji, co stanowiło zaledwie 79,1% planowanej kwoty. Oznacza to, że w państwowej kasie zostało o 17 miliardów złotych więcej.

Zgodnie z raportem ZUS, największą część wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wciąż stanowią emerytury i renty. W 2025 roku na ten cel przeznaczono prawie 404 mld złotych, co stanowiło aż 89% wszystkich kosztów. Wydatki te były o 9,4% wyższe niż w poprzednim roku, głównie za sprawą corocznej waloryzacji świadczeń oraz rosnącej liczby emerytów i rencistów. Pod koniec ubiegłego roku grono osób pobierających świadczenia liczyło 8,1 miliona, a przeciętna wysokość emerytury czy renty wyniosła 4116 zł.

Czy w przyszłości zabraknie pieniędzy na emerytury? Co zapewnia stabilność systemu?

Wyniki finansowe za 2025 rok potwierdzają, że polski system emerytalny jest stabilny i wypłacalny. Przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych rosły szybciej, niż prognozowano, co pozwoliło bez problemu pokryć rosnące wydatki. To kluczowa informacja dla wszystkich obecnych i przyszłych emerytów.

Ta stabilność nie jest dziełem przypadku, lecz efektem dobrej sytuacji gospodarczej, która napędza rynek pracy. Jeśli zatrudnienie i wynagrodzenia będą nadal rosły, finanse FUS pozostaną bezpieczne. To ważny sygnał, który wzmacnia pewność, że na terminową wypłatę świadczeń nie zabraknie środków.

