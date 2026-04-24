Emerytura tylko przelewem

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaproponował zmianę przepisów, która oznacza koniec wypłat przez listonosza. Wszystkie nowe świadczenia miałyby trafiać wyłącznie na rachunek bankowy.

Dlaczego? Powód jest prosty: pieniądze. I to niemałe.

Różnica opłat powala

Dziś koszt przelewu to zaledwie 9 groszy. A przekaz pocztowy wynosi prawie 20 zł.

Przy milionach wypłat rocznie robi się z tego gigantyczna suma. ZUS chce te oszczędności przeznaczyć na rozwój systemów informatycznych.

Seniorzy już się zmieniają

Wystarczy zajrzeć w statystyki. Dane pokazują jasno, że większość emerytów już korzysta z kont bankowych.

Ponad 80 proc. świadczeń trafia dziś na rachunki, a ten odsetek cały czas rośnie. W niektórych przypadkach to nawet ponad 90 proc.

Co z obecnymi emerytami?

Seniorzy nie muszą się obawiać szybkich i rewolucyjnych zmian. Te mają dotyczyć głównie nowych świadczeń. Osoby, które dziś dostają pieniądze od listonosza nadal będą otrzymywać emerytury w tradycyjnej formie.

Ale kierunek jest jasno określony. Nadchodzi cyfrowa rewolucja i odchodzenie od gotówki.

Mniej papierów dla pracujących seniorów

To nie koniec zmian dla seniorów. Rząd pracuje też nad przepisami, które ułatwią życie dorabiającym emerytom i rencistom.

Chodzi o zniesienie obowiązku składania co roku zaświadczeń o dochodach. Dziś trzeba pilnować limitów i donosić dokumenty, inaczej Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wstrzymać wypłatę.

Nowe przepisy mają wejść w życie od 2027 roku.