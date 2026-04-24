Koniec emerytury do ręki. ZUS szykuje wielką zmianę

Dariusz Brzostek
2026-04-24 11:54

To może być prawdziwy przewrót dla milionów seniorów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych chce, by emerytury i renty trafiały tylko w jeden sposób – na konto bankowe. Gotówka do ręki? Może przejść do historii.

Autor: Julia Zavalishina/ Shutterstock Dwoje starszych ludzi analizujących dokumenty w domowym zaciszu, symbolizujących zmiany w wypłacaniu emerytur. ZUS planuje koniec wypłat do ręki, o czym czytaj na portalu Super Biznes.

Emerytura tylko przelewem

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaproponował zmianę przepisów, która oznacza koniec wypłat przez listonosza. Wszystkie nowe świadczenia miałyby trafiać wyłącznie na rachunek bankowy.

Dlaczego? Powód jest prosty: pieniądze. I to niemałe.

Różnica opłat powala

Dziś koszt przelewu to zaledwie 9 groszy. A przekaz pocztowy wynosi prawie 20 zł.

Przy milionach wypłat rocznie robi się z tego gigantyczna suma. ZUS chce te oszczędności przeznaczyć na rozwój systemów informatycznych

Seniorzy już się zmieniają

Wystarczy zajrzeć w statystyki. Dane pokazują jasno, że większość emerytów już korzysta z kont bankowych.

Ponad 80 proc. świadczeń trafia dziś na rachunki, a ten odsetek cały czas rośnie. W niektórych przypadkach to nawet ponad 90 proc.

Co z obecnymi emerytami?

Seniorzy nie muszą się obawiać szybkich i rewolucyjnych zmian. Te mają dotyczyć głównie nowych świadczeń. Osoby, które dziś dostają pieniądze od listonosza nadal będą otrzymywać emerytury w tradycyjnej formie. 

Ale kierunek jest jasno określony. Nadchodzi cyfrowa rewolucja i odchodzenie od gotówki

Mniej papierów dla pracujących seniorów

To nie koniec zmian dla seniorów. Rząd pracuje też nad przepisami, które ułatwią życie dorabiającym emerytom i rencistom.

Chodzi o zniesienie obowiązku składania co roku zaświadczeń o dochodach. Dziś trzeba pilnować limitów i donosić dokumenty, inaczej Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wstrzymać wypłatę. 

Nowe przepisy mają wejść w życie od 2027 roku.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
EMERYTURY
ZUS
ŚWIADCZENIA
RENTY
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE