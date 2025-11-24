Wnioski o 300 plus można składać tylko do 30 listopada 2024 roku

Świadczenie przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole w wieku od 7 do 20 lat

W tegorocznej edycji wypłacono już prawie 4,6 mln świadczeń

Wnioski składa się wyłącznie drogą elektroniczną przez aplikację mZUS, PUE/eZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia

300 plus – komu przysługuje świadczenie na dziecko

Program "Dobry Start" przewiduje jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 300 zł na zakup podręczników, przyborów szkolnych i innych materiałów edukacyjnych. Pieniądze otrzymują rodzice dzieci uczących się w szkole w wieku od 7 do 20 lat. W przypadku uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością wiek ten wydłuża się do 24 lat.

Świadczenie przysługuje raz w roku niezależnie od dochodów rodziny. Wiek dziecka liczony jest rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników, liceów i szkół policealnych mogą otrzymać 300 plus, nawet jeśli ukończyli 20 lub 24 lata przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Kto nie otrzyma pieniędzy z programu Dobry Start

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola. Pieniądze nie trafią też do rodziców dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce – zarówno w przedszkolu, jak i w szkole.

Jak złożyć wniosek o 300 plus – tylko droga elektroniczna

Wnioski o świadczenie można składać wyłącznie elektronicznie. Dostępne są cztery sposoby:

aplikacja mobilna mZUS

Platforma Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS

bankowość elektroniczna

portal Emp@tia

Rodzice mają czas do 30 listopada 2024 roku. To ostatni dzwonek dla tych, którzy jeszcze nie złożyli dokumentów. Po tym terminie możliwość ubiegania się o pieniądze na szkolną wyprawkę przepadnie.

Prawie 4,6 mln wypłaconych świadczeń w 2024 roku

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podaje, że od lipca 2024 roku wypłacono już prawie 4 miliony 600 tysięcy świadczeń z programu "Dobry Start". Rodzice złożyli łącznie 3 miliony 277 tysięcy wniosków obejmujących 4 miliony 776 tysięcy dzieci.

Rok szkolny rozpoczął się prawie trzy miesiące temu, ale przepisy pozwalają na składanie wniosków do końca listopada. Daje to rodzicom możliwość refundacji wydatków poniesionych na początku roku szkolnego.

Czy 300 plus zostanie podwyższone? Polacy mają zdanie

Program "Dobry Start" funkcjonuje od 2018 roku. Przez siedem lat świadczenie nie było ani razu waloryzowane i pozostaje na poziomie 300 zł. Dla porównania – świadczenie wychowawcze 500 plus zostało podwyższone do 800 zł w 2024 roku.

Sondaż SW Research przeprowadzony dla "Wprost" pokazuje, że prawie połowa Polaków (47,4 proc.) uważa, że 300 plus powinno zostać zwaloryzowane. Przeciwnego zdania jest co trzeci respondent (32,3 proc.), a jedna piąta ankietowanych (20,3 proc.) nie ma w tej sprawie zdania.

