i Autor: materiały prasowe

Ostatnie dni zgłoszeń

Ostatnie dni zgłoszeń do konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Już tylko do końca września można wysyłać zgłoszenia do Konkursu o Tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania”. Konkurs, który od 14 lat promuje dobre praktyki w zakresie praw pracowniczych i polityki socjalnej w Polsce, rozstrzygnie w jakiej kondycji jest dziś rynek pracownika i pracodawcy. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu upływa 30 września 2023 r.