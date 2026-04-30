Ostry spór o podwyżki w ZUS. Dlaczego pracownicy odrzucili ofertę wartą miliony?

Marcin Twaróg
2026-04-30 5:02

Osoby oczekujące na decyzje z ZUS liczą na efektywność urzędników, jednak w tej ważnej instytucji trwa zacięty konflikt dotyczący podwyżek. Mimo że w grze są znaczne kwoty, propozycja została odrzucona. Wyjaśniamy, co kryje się za tym sporem i jakie mogą być jego konsekwencje.

Duża grupa pracowników ZUS protestuje w Warszawie przed Ministerstwem Finansów, domagając się podwyżek. Uczestnicy trzymają flagi związkowe z napisami Solidarność i transparenty ZUS Oddział Wałbrzych.
Galeria zdjęć 13

Spór o podwyżki w ZUS. Ile pracodawca oferuje pracownikom?

We wtorek 28 kwietnia odbyło się kolejne, pełne napięcia spotkanie dotyczące wynagrodzeń pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak informuje ZUS, rozmowy pracodawcy z przedstawicielami związków zawodowych toczyły się w oparciu o postanowienia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Głównym tematem, który rozgrzewa atmosferę, jest kształt podwyżek na 2026 rok.

Pracodawca, bazując na tegorocznym planie finansowym, podtrzymał swoją propozycję podniesienia pensji zasadniczej o średnio 200 zł brutto na etat. W praktyce, po uwzględnieniu dodatkowych składników wynagrodzenia wynikających z układu zbiorowego (m.in. premii, dodatku stażowego czy „trzynastki”), daje to kwotę 284 zł. To właśnie ta propozycja stała się punktem zapalnym w negocjacjach.

Nowa oferta ZUS. Ile ma wynieść jednorazowa nagroda dla pracowników?

Aby przełamać impas, pracodawca przedstawił stronie społecznej zaktualizowaną propozycję, która powstała po weryfikacji budżetu. Zakłada ona przesunięcie środków w celu zwiększenia jednorazowej nagrody dla pracowników. Kwota ta miałaby wzrosnąć z 2000 zł brutto do średnio 3400 zł brutto na etat.

Przeliczenie tych środków oznacza dodatkowe 60,4 mln zł na wzrost wynagrodzeń w stosunku do propozycji z początku kwietnia. Jak podaje ZUS, łączna kwota przeznaczona na jednorazowe nagrody mogłaby wynieść 149,8 mln zł. Uruchomienie tych pieniędzy jest jednak możliwe wyłącznie po osiągnięciu porozumienia ze związkowcami i uzyskaniu formalnych zgód.

Propozycja ZUS odrzucona. Jakie są powody decyzji związkowców?

Niestety, nawet ta nowa propozycja nie spotkała się z aprobatą strony związkowej. Podczas wtorkowego spotkania przedstawiciele pracowników odrzucili ofertę, uznając ją za niewystarczającą. Skutkiem tego jest petycja, która będzie rozpatrywana w osobnym trybie, co pokazuje, jak poważny jest ten spór zbiorowy. Pracodawca z kolei podkreśla, że wyczerpał już wszystkie możliwości finansowe, sięgając nawet po oszczędności z bieżącej działalności i inwestycji po rozliczeniu pierwszego kwartału.

Kiedy koniec sporu w ZUS? Od kogo zależy przyszłość podwyżek?

Na ten moment spór płacowy pozostaje nierozwiązany, a los tegorocznych podwyżek dla urzędników wisi na włosku. Pracodawca deklaruje pełną transparentność i proponuje cykliczne, kwartalne spotkania ze związkowcami, by na bieżąco omawiać potencjalne oszczędności. Podkreśla jednocześnie, że priorytetem jest jak najszybsza wypłata pieniędzy pracownikom, co z pewnością wpłynęłoby na ich morale i ogólne warunki pracy. Teraz jednak piłka jest po stronie związków zawodowych – to od nich zależy, kiedy odbędzie się kolejne spotkanie i czy uda się konstruktywnie zakończyć ten trudny spór.

Ile wiesz o ZUS? Sprawdź swoją wiedzę w tym quizie błyskawicznym!
Pytanie 1 z 18
Jakie jest rozwinięcie skrótu ZUS?
DLACZEGO KACZYŃSKI NIE ODCHODZI NA EMERYTURĘ?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki