Oszuści zaciągnęli kredyt po włamaniu na konto. Nie musisz tego spłacać

Sąd uznał nieważność umowy kredytowej zaciągniętej przez oszustów, którzy poznali dane dostępowe do konta ofiary.

Ofiara ujawniła login i hasło do bankowości internetowej rzekomemu analitykowi finansowemu, wierząc w inwestycję w kryptowaluty.

Sąd stwierdził, że bank nie udowodnił, iż to właściciel rachunku złożył oświadczenie woli o zaciągnięciu kredytu.

Umorzenie dochodzenia z powodu niewykrycia sprawców potwierdza fakt oszustwa, co skutkuje nieważnością umowy kredytowej

Mężczyzna, skuszony obietnicą wysokich zysków, założył konto na platformie inwestycyjnej, obiecującej zyski z kryptowalut. Niedługo potem skontaktował się z nim fałszywy „analityk finansowy”, który pod pretekstem pewnej inwestycji wyłudził od niego login i hasło do bankowości internetowej. Jak relacjonuje „DGP”: "Po kilku godzinach odebrał telefon od kogoś, kto przedstawił się jako analityk finansowy i roztaczając wizję pewnej inwestycji, poprosił o podanie hasła i loginu do bankowości internetowej. Na prośbę rzekomego analityka przelał na platformę własne środki. Niedługo potem pieniądze zniknęły z jego rachunku, przelane na zagraniczne konta".

W rezultacie mężczyzna stracił nie tylko własne oszczędności, ale również stał się dłużnikiem banku, który udzielił kredytu na nieznane mu transakcje.

Bezskuteczne śledztwo i roszczenia banku

Policja, jak podaje „DGP”, nie zdołała namierzyć sprawców, a dochodzenie zostało umorzone z powodu niewykrycia przestępców. Sytuacja wydawała się beznadziejna, gdy bank zażądał od mężczyzny spłaty zaciągniętego kredytu. Właściciel rachunku odmówił, argumentując, że padł ofiarą przestępstwa. W odpowiedzi bank wniósł pozew do sądu.

Sprawa trafiła na wokandę, a sąd, po analizie dowodów, wydał nieprawomocny wyrok oddalający roszczenia banku. Jak podkreśla „DGP”, sąd uznał, że bank nie udowodnił, że to właściciel rachunku zaciągnął zobowiązanie. Sąd powołał się na art. 60 kodeksu cywilnego, który mówi o tym, że wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez dowolne zachowanie, w tym również w formie elektronicznej. Jednak w tym przypadku, zdaniem sądu, materiał dowodowy nie dawał podstaw do stwierdzenia, że to pozwany złożył oświadczenie woli skutkujące udzieleniem kredytu.

Nieważność umowy kredytowej

Kluczowym argumentem sądu było potwierdzenie faktu, że mężczyzna padł ofiarą oszustwa. Jak pisze „DGP”: "Prowadzone wcześniej dochodzenie potwierdziło, że pozwany padł ofiarą oszustwa. Jego umorzenie z powodu niewykrycia sprawców oznacza potwierdzenie samego faktu, że do przestępstwa doszło. To zaś oznacza, że kredytu nie zaciągnął pozwany mężczyzna, co z kolei skutkuje nieważnością umowy."

Umorzenie dochodzenia, choć nie doprowadziło do schwytania sprawców, potwierdziło, że doszło do przestępstwa. To z kolei przesądziło o nieważności umowy kredytowej, ponieważ nie została ona zawarta przez osobę, która miała do tego prawo.

Wyrok sądu może stanowić przełom w podobnych sprawach. Pokazuje, że banki nie mogą bezkrytycznie obciążać klientów odpowiedzialnością za zobowiązania zaciągnięte przez oszustów. Konieczne jest dokładne zbadanie okoliczności i ustalenie, czy klient rzeczywiście wyraził wolę zawarcia umowy kredytowej.

Jak się chronić przed oszustwami bankowymi?

W dobie cyfryzacji i coraz bardziej wyrafinowanych metod oszustw, ochrona przed cyberprzestępcami staje się priorytetem. Oto kilka zasad, których warto przestrzegać:

Nigdy nie udostępniaj loginu i hasła do bankowości internetowej osobom trzecim. Pamiętaj, że pracownicy banku nigdy nie proszą o takie dane.

Bądź ostrożny w kontaktach telefonicznych i mailowych. Nie ufaj osobom, które obiecują szybkie i wysokie zyski.

Sprawdzaj wiarygodność platform inwestycyjnych. Przed zainwestowaniem pieniędzy, upewnij się, że dana platforma jest legalna i bezpieczna.

Regularnie zmieniaj hasła do kont bankowych i innych ważnych serwisów. Używaj silnych haseł, składających się z kombinacji liter, cyfr i znaków specjalnych.

Monitoruj swoje rachunki bankowe. Regularnie sprawdzaj historię transakcji i reaguj na wszelkie nieprawidłowości.

Instaluj oprogramowanie antywirusowe i regularnie je aktualizuj. Zapewnij sobie dodatkową ochronę przed złośliwym oprogramowaniem.

Bądź świadomy zagrożeń. Edukuj się na temat najnowszych metod oszustw i bądź czujny na podejrzane sytuacje.