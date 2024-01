Oszustwo na ukraińskiego żołnierza. Poszkodowana wpłaciła 85 tys. zł

Pieniądze to nie wszystko

Jak wynika z komunikatu ukraińskich służb, 20-latka z Dniepra założyła fałszywą stronę żołnierza Sił Zbrojnych Ukrainy. Udając wojskowego pisała, że zbiera pieniądze na leczenie, po tym jak jej wymyślony żołnierz miał zostać ranny w trakcie konfliktu z Rosją. Oszustka miała docierać do swoich ofiar przez media społecznościowe.

Portal Cyberdefence24 podaje, że jedna z osób wpłaciła nawet 800 tys. hrywien na cel (równowartość ok. 85 tys. zł). Funkcjonariusze ukraińskiej policji mieli wejść do mieszkania 20-latki, zabezpieczyć jej komputer, telefony, karty bankowe i dokumenty. 20-latka usłyszała zarzut oszustwa i trafiła do aresztu, grozi jej 12 lat więzienia i konfiskata mienia.

Jak czytamy na portalu, oszuści wykorzystują trwającą wojnę. Przestępcy oferują np. wywóz za granicę mężczyzn w wieku poborowym (co jest nielegalne), czy wystawiają fałszywe oferty sprzedaży sprzętu wojskowego. Nie można wykluczyć, że podobnego rodzaju metody będą wykorzystywane przez oszustów w Polsce, dlatego należy weryfikować wszelkie zbiórki.