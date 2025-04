Masz 65 lat? Sprawdź, jakie dodatki do emerytury Ci przysługują!

Oprocentowanie lokat w dół! Czy to koniec ery wysokich zysków? [GALERIA]

Optymistyczne wypowiedzi członków RPP – czy obniżka będzie jednorazowa?

Już za tydzień odbędzie się kluczowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP), które z uwagą śledzą kredytobiorcy w Polsce. Po raz pierwszy od 1,5 roku istnieje realna szansa na obniżkę stóp procentowych. Taka decyzja mogłaby znacząco wpłynąć na wysokość rat kredytów, przynosząc ulgę wielu gospodarstwom domowym.

Przypomnijmy, że na początku kwietnia RPP po raz 17. z rzędu zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Główna stopa referencyjna wynosi obecnie 5,75 proc. Decyzja ta była zgodna z oczekiwaniami większości ekonomistów, jednak nie zaspokoiła nadziei kredytobiorców na szybsze poluzowanie polityki pieniężnej. Warto zaznaczyć, że RPP ostatni raz dokonała obniżki stóp procentowych w październiku 2023 roku.

Dzień po kwietniowej decyzji o utrzymaniu stóp procentowych, prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący RPP, Adam Glapiński, zasygnalizował zmianę nastawienia Rady. Glapiński nie wykluczył, że cięcia stóp procentowych mogą nastąpić już na majowym posiedzeniu.

Jeszcze bardziej konkretny był Ludwik Kotecki, inny członek RPP. W wywiadzie dla Polskiego Radia stwierdził, że Rada będzie dyskutować nie o tym, czy obniżyć stopy, ale o skali obniżki i o tym, czy będzie to jednorazowe dostosowanie, czy początek cyklu. Kotecki zasugerował, że jeśli obniżka będzie jednorazowa, to może być większa, a jeśli początek cyklu – mniejsze kroki.

Joanna Tyrowicz sceptyczna wobec obniżek – brak przesłanek

Nie wszyscy członkowie RPP podzielają optymizm w kwestii obniżek stóp procentowych. Joanna Tyrowicz wyraziła swoje wątpliwości na portalu LinkedIn. Tyrowicz stwierdziła, że nie widzi przesłanek dla obniżek, a inflacja miesiąc do miesiąca pozostaje wysoka.

Członkini RPP dodała, że jeśli wysoka inflacja się utrzyma, to być może przyjdzie czas na stopę 5,75 proc. Tyrowicz argumentuje, że obecna projekcja NBP zakłada, że stopa 5,75 proc. z prawdopodobieństwem ok. 60 proc. sprowadzi inflację do celu. Projekcja ta zależy od schładzania rynku pracy i nieprzegrzewania popytu.

Decyzje RPP budzą nie tylko ekonomiczne, ale i polityczne emocje. Z niedawnego sondażu Opinia 24 dla RMF FM wynika, że 22 proc. Polaków uważa, że Rada nie obniża stóp z powodów politycznych. 13 proc. respondentów twierdzi, że stoją za tym powody ekonomiczne. Wyniki sondażu pokazują, że część społeczeństwa podchodzi sceptycznie do niezależności RPP.

Tadeusz Białek, prezes Związeku Banków Polskich - EKG 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.