Cyfrowa Karta Dużej Rodziny w mObywatelu

Już od 10 lat Karta Dużej Rodziny (KDR) umożliwia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci korzystanie z szerokiego wachlarza zniżek – zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Od teraz, dzięki wersji elektronicznej dostępnej w aplikacji mObywatel, korzystanie z ulg jest jeszcze wygodniejsze.

Jak przypomina Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji: – "Majówka to jak co roku dobra okazja do spędzenia czasu z bliskimi. Karta Dużej Rodziny - w nowoczesnej, cyfrowej wersji w aplikacji mObywatel - to nieodłączny towarzysz rodzinnych wypraw i przepustka do wielu niezapomnianych przeżyć i realnych oszczędności."

Wyszukiwarka partnerów KDR – szybka ścieżka do zniżek

Od kwietnia 2025 r., użytkownicy aplikacji mObywatel w wersji 4.56 mogą łatwo przejść z poziomu dokumentu cyfrowego KDR do specjalnej wyszukiwarki partnerów programu. Wystarczy kliknąć ikonę „Partnerzy karty”, by trafić bezpośrednio do bazy zniżek i ofert.

Wyszukiwarka pozwala filtrować wyniki według kategorii, lokalizacji, branży czy nazw firm. Użytkownicy mogą sprawdzić dane kontaktowe, adresy i poziom rabatów. Dzięki temu szybciej zaplanują wyjazd, znajdą tanie noclegi, restauracje, a nawet atrakcje turystyczne.

Zniżki w kulturze, transporcie i rekreacji

Kategoria Sport, rekreacja i turystyka zawiera propozycje dla aktywnych: ośrodki wypoczynkowe, parki narodowe, sklepy sportowe czy baseny. Zwolennicy kultury znajdą rabaty w teatrach, muzeach, kinach czy galeriach sztuki. Dzięki KDR także transport staje się tańszy – użytkownicy mogą liczyć na zniżki u wybranych przewoźników regionalnych oraz w sieciach paliwowych. W przypadku kolei dostępne są zniżki sięgające 37% na bilety jednorazowe i 49% na bilety miesięczne dla rodziców lub opiekunów. Co ważne – zniżki mogą się łączyć z ustawowymi ulgami.

Komu przysługuje karta i jak długo można z niej korzystać?

Z Karty Dużej Rodziny mogą korzystać członkowie rodzin spełniających kryteria ustawowe – mających na wychowaniu minimum troje dzieci.

* Dzieci i młodzież: do 18. roku życia lub 25. roku życia (jeśli kontynuują naukę)

* Dzieci z niepełnosprawnością: bez ograniczeń wiekowych (w czasie obowiązywania orzeczenia)

* Rodzice lub opiekunowie: prawo do korzystania z karty dożywotnio.

