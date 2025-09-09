Świadczenia społeczne dla cudzoziemców będą uzależnione od aktywności zawodowej na terytorium Polski

Wyjątek stanowią osoby wychowujące dzieci z niepełnosprawnością po uzyskaniu odpowiedniego zaświadczenia

System będzie oparty na informacjach o odprowadzanych składkach ZUS

Ustawa jest odpowiedzią na prezydenckie weto dotyczące ochrony czasowej dla Ukraińców

Nowe zasady świadczeń dla Ukraińców oparte na aktywności zawodowej

Podczas wtorkowej konferencji prasowej minister Marcin Kierwiński szczegółowo przedstawił założenia nowej ustawy o pomocy dla Ukraińców w tym wypłaty 800 plus na dziecko. Podkreślił, że projekt zawiera "dwa filary propozycji", z których pierwszy dotyczy kompleksowego uregulowania kwestii świadczeń dla wszystkich cudzoziemców pozostających w Polsce.

Kluczową zmianą jest uzależnienie prawa do świadczeń społecznych od aktywności zawodowej beneficjenta na terytorium Polski. Oznacza to, że obcokrajowcy będą musieli wykazać się pracą lub działalnością gospodarczą, aby móc ubiegać się o wsparcie finansowe z polskiego systemu.

Wyjątki dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi

Ustawa przewiduje istotny wyjątek od zasady aktywności zawodowej dla osób wychowujących dzieci z niepełnosprawnością. Jednak skorzystanie z tego wyjątku będzie możliwe dopiero po uzyskaniu stosownego zaświadczenia wystawionego przez polskie instytucje.

Jak wyjaśnił minister Kierwiński, cały system będzie bazował na informacjach dotyczących odprowadzania składek ZUS-owskich. To rozwiązanie ma na celu uszczelnienie systemu świadczeń i zapewnienie jego większej transparentności.

Odpowiedź rządu na prezydenckie weto

Projekt ustawy o pomocy dla Ukraińców stanowi bezpośrednią odpowiedź na weto prezydenta Karola Nawrockiego dotyczące wcześniejszych przepisów o ochronie czasowej dla obywateli Ukrainy. Nowe rozwiązania mają kompleksowo regulować kwestie świadczeń dla wszystkich cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce, niezależnie od ich narodowości.

Regulacje obejmą najważniejsze programy wsparcia rodzin, w tym świadczenie 800 plus, program Dobry start oraz świadczenia z programu Aktywni rodzice. Wprowadzenie jednolitych zasad ma uporządkować dotychczasowy system pomocy społecznej dla cudzoziemców.