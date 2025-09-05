ZUS będzie co miesiąc automatycznie sprawdzał aktywność zawodową cudzoziemców ubiegających się o 800 plus

aktywność zawodową cudzoziemców ubiegających się o 800 plus Prawo do świadczenia wychowawczego zostanie powiązane z zatrudnieniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej

lub prowadzeniem działalności gospodarczej Obywatele Ukrainy będą mogli legalnie przebywać w Polsce do 4 marca 2026 roku

Opiekunowie dzieci niepełnosprawnych z polskim orzeczeniem otrzymają świadczenie bez konieczności pracy zarobkowej

ZUS wprowadza miesięczną kontrolę aktywności zawodowej

Najważniejszą zmianą w systemie 800 plus dla cudzoziemców będzie wprowadzenie automatycznej weryfikacji przez ZUS. Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk wyjaśnił podczas piątkowej konferencji, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych co miesiąc będzie sprawdzał, czy obcokrajowiec w poprzednim miesiącu był aktywny zawodowo.

Jeżeli był aktywny zawodowo, to będzie wypłacał świadczenie

– podkreślił Duszczyk. W przypadku braku aktywności zawodowej świadczenie zostanie wstrzymane, a przelew nie zostanie wysłany na konto beneficjenta.

Nowe warunki dostępu do 800 plus dla obcokrajowców

Projekt ustawy zakłada kompleksowe zmiany w systemie świadczeń dla cudzoziemców z państw trzecich. Prawo do świadczenia wychowawczego będzie uzależnione od dwóch głównych warunków:

Aktywność zawodowa wnioskodawcy – rodzic lub opiekun dziecka musi być zatrudniony, prowadzić działalność gospodarczą lub być zarejestrowany jako bezrobotny i aktywnie poszukiwać pracy. Nauka dzieci w polskiej szkole – dzieci, na które pobierane jest świadczenie, muszą uczęszczać do polskich placówek edukacyjnych.

Przedłużenie legalnego pobytu obywateli Ukrainy

Nowe przepisy przewidują przedłużenie do 4 marca 2026 roku okresu, w którym pobyt obywateli Ukrainy w Polsce jest uznawany za legalny. Dotyczy to osób, które przybyły w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Jednocześnie projekt wprowadza rozwiązania uszczelniające system udzielania wsparcia i likwiduje niektóre dotychczas obowiązujące rozwiązania nadzwyczajne.

Wyjątki dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych

Podczas prac nad projektem zdecydowano o wprowadzeniu wyjątków dla szczególnych grup cudzoziemców. Opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami będą mogli otrzymywać 800 plus bez konieczności wykazywania się aktywnością zawodową.

Uznaliśmy, że na wszystkie dzieci, które mają w Polsce polskie orzeczenie o niepełnosprawności, takie świadczenie będzie mogło być wypłacane

– zaznaczył wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk.

Kiedy wejdą w życie nowe przepisy?

Projekt został już przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów i trafi teraz pod obrady Rady Ministrów. Według Duszczyka, wszystkie kwestie fundamentalne zostały wyjaśnione, pozostają jedynie drobne kwestie techniczne do doprecyzowania.

Ten projekt został wczoraj rekomendowany na poziomie wiceministrów do Rady Ministrów. Kilka kwestii technicznych zostanie wyjaśnionych przed posiedzeniem Rady Ministrów

– poinformował wiceminister.

Nowe przepisy mają na celu stymulowanie cudzoziemców do podejmowania zatrudnienia w Polsce oraz uszczelnienie systemu świadczeń społecznych. Automatyczna weryfikacja przez ZUS ma zapewnić, że 800 plus trafia tylko do rodzin spełniających nowe warunki.