Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Marta Kowalska
2025-09-05 10:15

Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt ustawy wprowadzający rewolucyjne zmiany w dostępie cudzoziemców do świadczenia 800 plus. Nowe przepisy powiążą prawo do otrzymywania pieniędzy z miesięczną weryfikacją aktywności zawodowej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Czerwony balon z napisem RODZINA 800+ i inne balony w tle, a w owalnej ramce stockowe zdjęcie uśmiechniętej rodziny z trójką dzieci na kanapie. Obraz symbolizuje beneficjentów świadczenia 800 plus, odnosząc się do zmian w dostępie cudzoziemców, gdzie ZUS będzie kontrolował aktywność zawodową. Dowiedz się więcej o tych przepisach na Super Biznes.

  • ZUS będzie co miesiąc automatycznie sprawdzał aktywność zawodową cudzoziemców ubiegających się o 800 plus
  • Prawo do świadczenia wychowawczego zostanie powiązane z zatrudnieniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej
  • Obywatele Ukrainy będą mogli legalnie przebywać w Polsce do 4 marca 2026 roku
  • Opiekunowie dzieci niepełnosprawnych z polskim orzeczeniem otrzymają świadczenie bez konieczności pracy zarobkowej
ZUS wprowadza miesięczną kontrolę aktywności zawodowej

Najważniejszą zmianą w systemie 800 plus dla cudzoziemców będzie wprowadzenie automatycznej weryfikacji przez ZUS. Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk wyjaśnił podczas piątkowej konferencji, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych co miesiąc będzie sprawdzał, czy obcokrajowiec w poprzednim miesiącu był aktywny zawodowo.

Jeżeli był aktywny zawodowo, to będzie wypłacał świadczenie

– podkreślił Duszczyk. W przypadku braku aktywności zawodowej świadczenie zostanie wstrzymane, a przelew nie zostanie wysłany na konto beneficjenta.

Nowe warunki dostępu do 800 plus dla obcokrajowców

Projekt ustawy zakłada kompleksowe zmiany w systemie świadczeń dla cudzoziemców z państw trzecich. Prawo do świadczenia wychowawczego będzie uzależnione od dwóch głównych warunków:

  1. Aktywność zawodowa wnioskodawcy – rodzic lub opiekun dziecka musi być zatrudniony, prowadzić działalność gospodarczą lub być zarejestrowany jako bezrobotny i aktywnie poszukiwać pracy.
  2. Nauka dzieci w polskiej szkole – dzieci, na które pobierane jest świadczenie, muszą uczęszczać do polskich placówek edukacyjnych.

Przedłużenie legalnego pobytu obywateli Ukrainy

Nowe przepisy przewidują przedłużenie do 4 marca 2026 roku okresu, w którym pobyt obywateli Ukrainy w Polsce jest uznawany za legalny. Dotyczy to osób, które przybyły w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Jednocześnie projekt wprowadza rozwiązania uszczelniające system udzielania wsparcia i likwiduje niektóre dotychczas obowiązujące rozwiązania nadzwyczajne.

Wyjątki dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych

Podczas prac nad projektem zdecydowano o wprowadzeniu wyjątków dla szczególnych grup cudzoziemców. Opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami będą mogli otrzymywać 800 plus bez konieczności wykazywania się aktywnością zawodową.

Uznaliśmy, że na wszystkie dzieci, które mają w Polsce polskie orzeczenie o niepełnosprawności, takie świadczenie będzie mogło być wypłacane

– zaznaczył wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk.

Kiedy wejdą w życie nowe przepisy?

Projekt został już przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów i trafi teraz pod obrady Rady Ministrów. Według Duszczyka, wszystkie kwestie fundamentalne zostały wyjaśnione, pozostają jedynie drobne kwestie techniczne do doprecyzowania.

Ten projekt został wczoraj rekomendowany na poziomie wiceministrów do Rady Ministrów. Kilka kwestii technicznych zostanie wyjaśnionych przed posiedzeniem Rady Ministrów

– poinformował wiceminister.

Nowe przepisy mają na celu stymulowanie cudzoziemców do podejmowania zatrudnienia w Polsce oraz uszczelnienie systemu świadczeń społecznych. Automatyczna weryfikacja przez ZUS ma zapewnić, że 800 plus trafia tylko do rodzin spełniających nowe warunki.

