Ile kosztuje najtańszy pączek w Dino?

Po przejrzeniu całej gazetki promocyjnej Dino, wyłoniliśmy absolutnego zwycięzcę w kategorii cenowej. Najtańszy pączek w ofercie to klasyk nad klasykami – pączek z nadzieniem śliwkowym. Jego cena to zaledwie 1,79 zł za sztukę. Jest jednak pewien warunek: tak atrakcyjna cena obowiązuje przy zakupie minimum 6 sztuk. Co ciekawe, w tej samej promocji wielosztukowej znajdziemy również pączki z nadzieniem różanym, wieloowocowym, budyniowym i adwokat, również w cenie 1,79 zł za sztukę. Cena regularna za jednego pączka z nadzieniem śliwkowym to 1,99 zł, co wciąż jest bardzo konkurencyjną ofertą.

Dino kontra konkurencja. Czy warto tam szukać pączków?

Cena 1,79 zł za pączka to naprawdę dobra propozycja. Pamiętasz czasy, gdy pączek w cukierni kosztował złotówkę? Minęły bezpowrotnie! Dziś za pączka zapłacisz od 5 do nawet kilkunastu złotych. Oferta Dino plasuje się więc w czołówce najkorzystniejszych na rynku. Oczywiście, inne sieci, takie jak Biedronka czy Lidl, też mają swoje promocje, czasem nawet kusząc pączkami za kilkadziesiąt groszy. Ale często wiąże się to z koniecznością zakupu dużej ilości (np. 24 sztuki w Lidlu z aplikacją) lub specyficznymi warunkami. Dino oferuje prostotę i dobrą cenę bez zbędnych komplikacji, co dla wielu będzie sporym plusem.

Jakie pączki kupisz w Dino na Tłusty Czwartek 2026?

Jeśli szukasz czegoś więcej niż tylko śliwka, Dino ma dla Ciebie całe mnóstwo pyszności. Oferta jest naprawdę bogata i każdy znajdzie coś dla siebie. Wiele promocji to zestawy wielopakowe, co jest idealne, jeśli planujesz poczęstować rodzinę, znajomych czy kolegów z pracy.

Pączki klasyczne i z nadzieniem (oferty wielopakowe)

Pączek z nadzieniem śliwkowym (90 g) - 1,79 zł/szt. przy zakupie 6 szt. (cena za 1 szt. - 1,99 zł)

przy zakupie 6 szt. (cena za 1 szt. - 1,99 zł) Pączek z nadzieniem różanym, wieloowocowym, budyniowym lub adwokat (90 g) - 1,79 zł/szt. przy zakupie 6 szt. (cena za 1 szt. - 2,39 zł)

przy zakupie 6 szt. (cena za 1 szt. - 2,39 zł) Pączek z nadzieniem czekoladowym E. Wedel (85 g) - 2,49 zł/szt. przy zakupie 3 szt. (cena za 1 szt. - 3,09 zł)

przy zakupie 3 szt. (cena za 1 szt. - 3,09 zł) Pączek z nadzieniem truskawkowym (90 g) - 2,69 zł/szt. przy zakupie 6 szt. (cena za 1 szt. - 2,99 zł)

przy zakupie 6 szt. (cena za 1 szt. - 2,99 zł) Pączek z nadzieniem kukułka lub chałwa (90 g) - 2,99 zł/szt. przy zakupie 6 szt. (cena za 1 szt. - 3,49 zł)

przy zakupie 6 szt. (cena za 1 szt. - 3,49 zł) Pączek Michałki śnieżkowe (90 g) - 2,99 zł/szt. przy zakupie 6 szt. (cena za 1 szt. - 3,49 zł)

przy zakupie 6 szt. (cena za 1 szt. - 3,49 zł) Pączek z nadzieniem z czarnej porzeczki (90 g) - 2,99 zł/szt. przy zakupie 6 szt. (cena za 1 szt. - 3,49 zł)

przy zakupie 6 szt. (cena za 1 szt. - 3,49 zł) Pączek pistacjowy z mascarpone i maliną (90 g) - 3,29 zł/szt. przy zakupie 6 szt. (cena za 1 szt. - 3,99 zł)

przy zakupie 6 szt. (cena za 1 szt. - 3,99 zł) Pączek z nadzieniem malinowym lub pistacjowo-malinowym (90-110 g) - 4,15 zł/szt. przy zakupie 6 szt. (cena za 1 szt. - 4,99 zł)

Donuty i pączki w ofercie promocyjnej

Donut z nadzieniem malinowym (64 g) - 1,99 zł

Pączek serce z nadzieniem o smaku malinowym (88 g) - 2,49 zł

Warto iść do Dino na Tłusty Czwartek 2026? Nasza rada

Zdecydowanie tak! Dino przygotowało naprawdę atrakcyjną ofertę na Tłusty Czwartek. Jeśli planujesz kupić więcej pączków, ich propozycje, zwłaszcza te na wielopaki, są bardzo korzystne. Różnorodność smaków jest imponująca – od tradycyjnej śliwki i róży, przez czekoladę Wedla, aż po nowoczesne połączenia z pistacją i mascarpone. Każdy znajdzie coś dla siebie, a to przecież najważniejsze w ten jeden dzień w roku.

Pamiętaj, że promocje startują od 11 lutego i trwają tylko do wyczerpania zapasów. A jak dobrze wiemy, w Tłusty Czwartek pączki znikają z półek w mgnieniu oka! Dlatego, jeśli chcesz upolować swoje ulubione smaki w najlepszych cenach, warto wybrać się na zakupy wcześnie rano. Nie przegap okazji, by osłodzić sobie ten wyjątkowy dzień.

