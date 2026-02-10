Tłusty Czwartek 2026: Składniki tanieją, pączki drożeją! Gdzie znikają nasze oszczędności?

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Marta Kowalska
2026-02-10

Analiza ekspertów BNP Paribas pokazuje paradoks tegorocznego Tłustego Czwartku – ceny mąki i masła spadły nawet o 48 proc., ale pączki w sklepach wcale nie są tańsze. Eksperci wyjaśniają, gdzie znikają oszczędności i dlaczego rozpiętość cen sięga od 30 groszy do kilkunastu złotych.

Stos pączków na talerzu, polanych białym lukrem i posypanych kandyzowaną skórką pomarańczową. Osoba trzyma talerz z tyłu, ukazując gotowe pączki, o których cenach i składnikach dowiesz się na Super Biznes.

  • Koszt bazowych składników na pączka spadł o 4 grosze w porównaniu z początkiem 2025 roku
  • Ceny gotowych pączków pozostaną na ubiegłorocznym poziomie lub wzrosną przez rosnące koszty pracy i transportu
  • W promocjach wielopakowych cena pączka spada nawet poniżej 50 groszy, w cukierniach rzemieślniczych to kilkanaście złotych
  • Domowe pączki podrożały o 2 proc. rok do roku głównie przez wyższe ceny jaj i oleju
Ceny pączków 2026: surowce tanieją, portfele nie odczuwają ulgi

Tłusty Czwartek 2026 przynosi konsumentom mieszane sygnały. Z jednej strony producenci płacą mniej za kluczowe składniki – masło potaniało o 48 proc., a mąka o 15 proc. w skali roku. Koszt bazowych składników na jednego pączka spadł z 60-65 groszy do poziomu niższego o 4 grosze.

Z drugiej strony te oszczędności nie przekładają się na niższe ceny w sklepach. Weronika Szymańska-Wrzos, starsza analityczka sektora Food & Agri w Banku BNP Paribas, podkreśla, że choć spadki nie są radykalne, składniki na pączka kosztują dziś ponad 30 proc. mniej niż pod koniec 2022 roku.

Ile kosztuje pączek w sklepach i cukierniach

Rozpiętość cenowa na rynku jest ogromna i zależy od miejsca zakupu:

  • Dyskonty: 2-3 zł za sztukę
  • Popularne sieci: około 5 zł za klasycznego pączka
  • Promocje wielopakowe: poniżej 30-50 groszy za sztukę
  • Cukiernie rzemieślnicze: od kilkunastu złotych wzwyż

Sieci handlowe już tydzień przed Tłustym Czwartkiem kuszą agresywnymi promocjami: „Nie licz kalorii, licz pączki” kusi sieć Stokrotka. Eksperci przewidują, że w sam dzień święta ceny mogą spaść jeszcze niżej – pączki stają się produktem przyciągającym klientów do sklepów.

Dlaczego ceny pączków nie spadają mimo tańszych składników

Oszczędności na surowcach są „zjadane” przez inne rosnące koszty prowadzenia biznesu. Płaca minimalna w 2025 roku wzrosła o 9 proc., a na początku 2026 roku o kolejne 3 proc. Do tego dochodzą wyższe wydatki na transport, marketing i utrzymanie lokali.

Ceny pieczywa w detalu potwierdzają ten trend – w grudniu 2025 roku były wyższe o 3-4 proc. w skali roku. Producenci pączków działają w podobnych warunkach, dlatego nie mogą pozwolić sobie na obniżki cen końcowych.

Domowe pączki 2026: co podrożało w przepisie

Przygotowanie pączków we własnej kuchni to tradycja, która w 2026 roku kosztuje nieco więcej. Całkowity koszt podstawowego przepisu wzrósł o 2 proc. rok do roku, głównie za sprawą dwóch składników.

  • Jaja – cena detaliczna w grudniu wyższa o 15 proc. rdr
  • Olej rzepakowy – wzrost o 6 proc. w grudniu rdr

Pozostałe składniki potaniały: mąka, mleko, masło i cukier. Problem w tym, że jaja i olej stanowią największy udział w kosztach domowej produkcji. Niektóre sieci oferują rabaty na zestawy składników, co może częściowo zrekompensować wzrost cen.

Trendy pączkowe 2026: od klasyki po viral

Klasyczna konfitura różana traci monopol w polski Tłusty Czwartek. Producenci coraz częściej zastępują ją tańszymi alternatywami – marmoladą, nadzieniem wieloowocowym lub produktem „o smaku róży”, co obniża koszt nawet kilkukrotnie.

Spadki cen cukru i produktów mlecznych zachęcają do bogatszego zdobienia lukrem i kremami. W 2026 roku na półkach dominują smaki inspirowane zagranicznymi deserami: tiramisu, red velvet, crème brûlée, American cheesecake, Boston cream, açaí

Do kanonu weszły kremy pistacjowe i słony karmel. Powracają zeszłoroczne hity – czekolada dubajska, matcha, yuzu. Nowości to lawenda, popcorn, milky nut, liofilizowana gruszka i cytrusowa oranżada.

Pączek jako prezent walentynkowy i wersja light

Tegoroczny Tłusty Czwartek przypada blisko Walentynek, co tworzy podwójną okazję do zakupów. Pączek staje się nie tylko symbolem szczęścia, ale i słodkim upominkiem dla bliskiej osoby.

Dla liczących kalorie producenci przygotowali wersje mini oraz kreatywne nowości jak jogurt o smaku pączka z różą (w sieci Biedronka skyr o takim smaku (0 proc. tł.) kosztuje 2,49 zł za 150 g). Trend „less sugar” zyskuje na znaczeniu, choć tradycyjne, pełnowartościowe wypieki wciąż dominują w sprzedaży.

Mimo wyzwań budżetowych i rosnących kosztów życia, pączek w Tłusty Czwartek pozostaje dla Polaków punktem obowiązkowym – małą przyjemnością, której nie chcą sobie odmawiać.

