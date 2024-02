Pączkowa drożyzna u Gessler. Ile kosztują pączki u celebrytów?

QUIZ. Co pamiętasz z PRL? Zdobycie kompletu punktów graniczy z cudem!

Tłusty Czwartek to chyba ulubione święto Polaków. Co roku przed cukierniami tworzą się długie kolejki. Pączki są sprzedawane nie tylko w kultowych cukierniach ale też w markety i dyskonty. Niestety drożyzna dopadła również słodkie przysmaki. Średnio za pączka w dobrych cukierniach zapłacimy ok. 4- 6 zł. Taniej jest w supermarketach i dyskontach, gdzie możemy liczyć na promocje. Najtańszego pączka kupimy nawet za złotówkę.

Ile zapłacisz za pączka w znanych cukierniach?

Ceny pączków w renomowanych cukierniach w dużych miastach podał tvn.24.pl.

* Pracownia cukiernicza "Zagoździński" w Warszawie

Cena pączków wynosi 4,50 zł - dokładnie tyle samo, co rok wcześniej.

* Cukiernia „Cichowscy” w Krakowie

Cukiernia podniosła swoje ceny o 50 groszy względem ubiegłego roku, obecnie pączki kosztują 6 zł.

* Cukiernia "Pod Trumienką" we Wrocławiu

Za pączki trzeba zapłacić od 4,30 do 4,70 zł.

* Cukiernie „"Pellowski w Gdańsku

W tym roku najtańsze pączki można kupić za 5,90 złotych. Nieco droższe, bo kosztujące 6,20 zł, są te wypełnione mniej standardowymi nadzieniami.

* Cukiernia „Miś” w Łodzi

W Łódzkim "Misiu" ceny są podobne do ubiegłorocznych, za pączki zapłacić trzeba od 5 do 6,50 zł.

* Cukiernia Blikle w Warszawie

W kultowym lokalu pączek kosztuje 7,40 zł, do wyboru: z różą, powidłami śliwkowymi czy z karmelem z solą.

Ile zapłacimy za pączka u Magdy Gessler?

"Słodki Słony" to cukiernia znana z pysznych ciast kosztujący krocie. W zeszłym roku za jednego pączka od Magdy Gessler trzeba było zapłacić 18 zł. W tym roku podrożał o 4 zł i kosztuje 22 zł. W ofercie znajdziemy pączka z różą, pączki za maliną, ajerkoniakiem oraz z czekoladą i śliwką. W drugim lokalu Magdy Gessler – U Fukiera pączki są nieco tańsze i kosztują 17 zł za sztukę.

Ile kosztują pączki w restauracji Piotra Adamczyka?

W restauracji i cukierni Piotra Adamczyka "Stary Dom" jest trochę taniej niż u Magdy Gessler. Jeden pączek u Piotra Adamczyka w 2024 kosztował 10 zł. W 2024 jego cena jednak wzrośnie. Za jednego pączka trzeba zapłacić 12 zł, czyli o 2 zł więcej niż rok temu.

