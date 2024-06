Pałac Jana Kulczyka najdroższym domem w Szwajcarii. Spa, winnica, ściany ze złota

Urzędy skarbowe żądają wyjaśnień o majątku. To podstęp wbrew prawu

Niemiecki test proszków do prania. Najlepszy kupisz w Polsce za grosze

Willa Kulczyka to najdroższy dom w Szwajcarii

Jan Kulczyk zajmował się nie tylko prowadzeniem biznesu. Dużo inwestował też w nieruchomości, nie tylko w Polsce. Jedną z najbardziej luksusowych jest willa Lonsdaleite Estate, położona w słynnym szwajcarskim kurorcie narciarskim St. Moritz, z widokiem na Alpy. Pałac Kulczyka uchodzi za najdroższą willę w Szwajcarii. To najdroższy dom w Szwajcarii, był wystawiony na sprzedaż w 2017 roku, wyceniono go wtedy na 185 mln dol., to w przeliczeniu na złotówki daje dziś kwotę ponad 700 mln zł. Nie ma oficjalnego potwierdzenia, że została sprzedana. Biznesmen kupił ją w 2010 roku – przypomina „Fakt”. Jan Kulczyk zmarł w 2015 roku, po powikłaniach w następstwie zabiegu kardiologicznego. Aż 13 razy był na czele listy najbogatszych Polaków według tygodnika Wprost.

Ściany ze złota, podziemnie jezioro i winnica

Pałac Kulczyka znajduje się na działce o powierzchni czterech tysięcy metrów kwadratowych. W siedmiopiętrowej willi jest spa, teatr, kino domowe, winnica czy sauna himalajska. Niektóre pomieszczenia wyłożono futrem z norek. Biblioteka została obita czerwonym aksamitem, połączony z nią jest gabinet. Ściany kącika śniadaniowego w kształcie jajka zostały pokryte 24-karatowym złotem. Widoki na Alpy można oglądać przez 35-metrowe okna. Na terenie posiadłości znajduje się też stok narciarski z prywatnym wyciągiem. Jeden z najbardziej oryginalnych elementów wyposażenia pałacu jest jezioro, które znajduje się w piwnicy Całe jest oświetlone lampami z kryształami Swarovskiego.

QUIZ PRL: Kawałek raju w PRLu Pytanie 1 z 10 Logo Baltony zawierało postać: komisarza ludowego gołego grabarza ubranego marynarza Dalej