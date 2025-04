Podwyżka dodatków do rent i emerytur. Wyższe kwoty świadczeń z ZUS

Ile potaniały paliwa przed Wielkanocą? Sprawdź aktualne ceny benzyny, diesla i autogazu

Ceny paliw na stacjach benzynowych w Polsce znacząco spadły. Jak informuje e-petrol.pl, spadki cen ropy na światowych giełdach dotarły już na stacje paliw.

"Światowe rynki ropy znów zostały zaskoczone – w czwartek prezydent Trump niespodziewanie ogłosił „pauzę” w działaniach handlowych, co natychmiast odbiło się na cenach surowca. Na giełdzie w Rotterdamie ropa Brent potaniała o 70 centów za baryłkę. To kontynuacja spadków z poprzedniego tygodnia i efekt niestabilności, która towarzyszy rynkom od dłuższego czasu"- twierdzi Marcin Wawrzkiewicz, country manager Malcom Finance w Polsce.

Jak sytuacja międzynarodowa przełożyła się na ceny na stacjach paliw w Polsce?

Jak wylicza e-petrol, na rynku detalicznym, po trzech tygodniach stabilizacji, cena oleju napędowego spadła o 10 groszy na litrze. "Dziś średnia ogólnopolska cena diesla wynosi 5,98 zł. Ostatni raz cena ta była poniżej 6 złotych na początku października ubiegłego roku. Tankujący benzynę 95-oktanową płacą o 8 groszy mniej niż przed tygodniem, średnio 5,89 zł za litr. Autogaz również potaniał – o 5 groszy, do 3,08 zł za litr. To najniższa cena tego paliwa w tym roku" - czytamy w komunikacie analityków e-petrol.

Gdzie w Polsce zatankujesz najtaniej?

Na mapie Polski wyróżnia się województwo śląskie. To właśnie tam zatankujesz najtaniej benzynę 95-oktanową. Średnia cena litra tego paliwa w tym regionie wynosi 5,77 zł. Olej napędowy również najtaniej zatankujesz na Śląsku. Średnia cena diesla w tym województwie to 5,84 zł za litr. Choć na Górnym Śląsku korzystnie jest tankować LPG - po 2,96 zł/l, to w województwie świętokrzyskim z ceną 2,95 zł/l jest ono najtańsze.

Gdzie zapłacisz najwięcej za paliwo?

Najwięcej za benzynę 95-oktanową zapłacisz na Podlasiu. Litr tego paliwa kosztuje tam średnio 6,00 zł. Olej napędowy jest najdroższy na Opolszczyźnie - jego litr kosztuje tam średnio 6,09 zł. Za autogaz natomiast - dostępny na stacjach w średniej cenie 3,15 zł/l - najwięcej zapłacisz w województwie zachodniopomorskim i lubuskim.

Warto pamiętać, że ceny paliw mogą się różnić w zależności od stacji benzynowej. Zawsze warto porównać ceny na kilku stacjach przed zatankowaniem. Można to zrobić za pomocą aplikacji mobilnych lub stron internetowych, które porównują ceny paliw w okolicy.

Na ceny paliw wpływa wiele czynników, m.in. ceny ropy naftowej na światowych rynkach, kurs dolara, podatki (akcyza i VAT) oraz marże stacji benzynowych. Warto śledzić te czynniki, aby lepiej zrozumieć zmiany cen paliw. Jak wskazuje Marcin Wawrzkiewicz, country manager Malcom Finance w Polsce, w nadchodzącym tygodniu ceny mogą spaść jeszcze o 2–3 grosze na litrze.

-Długofalowe prognozy będą jednak zależały głównie od sytuacji na rynku ropy – jeśli ta ustabilizuje się lub wróci do wcześniejszych poziomów, paliwa mogą podrożeć. Na niepewności korzystają firmy logistyczne. Zamiast reagować z dnia na dzień, coraz częściej wdrażają strategię planowanego tankowania - prognozuje Warzkiewicz. Jak wyjaśnia ekspert, dzięki temu są bardziej odporne na krótkoterminowe wahania i skuteczniej zarządzają kosztami – co w dzisiejszych realiach jest na wagę złota. Według eksperta, "rynki wciąż trawią skutki decyzji Trumpa, a ekonomiści alarmują: jeśli światowy wzrost gospodarczy spadnie poniżej 3%, zużycie ropy może zmniejszyć się nawet o 1%. To potencjalnie silny cios dla producentów i eksporterów surowców.