Aktualne ceny paliw w Polsce [10.07.2025]. Gdzie dziś zatankujesz najtaniej?

Spadki cen paliw na stacjach - dlaczego tankowanie jest tańsze?

Spokojniejsza sytuacja na Bliskim Wschodzie, kluczowym dla globalnych dostaw ropy naftowej, przynosi ulgę kierowcom w Polsce. Spadek notowań ropy na światowych rynkach przekłada się na obniżki cen detalicznych na stacjach paliw. Mimo trwających letnich promocji, oferowanych przez duże sieci stacji, paliwa są tańsze niż przed tygodniem.

Gdzie w Polsce zatankujesz najtaniej? Śląsk liderem niskich cen

Aktualnie, w pierwszej połowie lipca, najkorzystniejsze ceny paliw znajdziemy w województwie śląskim. Jak wynika z danych e-petrol.pl, region ten wyróżnia się najniższymi średnimi cenami benzyny 95-oktanowej, oleju napędowego oraz autogazu. Za litr Pb95 zapłacimy tu średnio 5,77 zł, za litr diesla 5,93 zł, a za litr autogazu tylko 2,63 zł. To sprawia, że Śląsk jest rajem dla kierowców szukających taniego paliwa.

Gdzie jest najdrożej? Świętokrzyskie i Zachodniopomorskie z najwyższymi cenami

Niestety, nie wszędzie w Polsce ceny paliw są tak korzystne jak na Śląsku. Najwięcej za tankowanie zapłacą kierowcy w województwach świętokrzyskim i zachodniopomorskim. W Świętokrzyskim litr benzyny 95-oktanowej i oleju napędowego kosztuje średnio odpowiednio 6,07 zł i 6,20 zł. Z kolei w Zachodniopomorskim, jak podaje e-petrol.pl, za litr autogazu trzeba zapłacić aż 2,91 zł, co czyni ten region najdroższym pod względem tego paliwa. Różnice w cenach paliw pomiędzy regionami mogą być znaczące, dlatego warto śledzić aktualne notowania i planować tankowanie tam, gdzie jest to najbardziej opłacalne.

Prognozy na przyszłość - czy ceny paliw będą dalej spadać?

Czy spadek cen paliw to trwała tendencja? Eksperci e-petrol.pl wskazują, że wiele zależy od sytuacji geopolitycznej i decyzji OPEC. Deeskalacja napięć na Bliskim Wschodzie to pozytywny sygnał, ale rynek paliw jest wrażliwy na wszelkie zmiany. Dodatkowo, zbliżający się koniec wakacji może wpłynąć na popyt i ewentualne korekty cen. Kierowcy powinni śledzić bieżące informacje o cenach paliw, aby optymalnie planować tankowanie i korzystać z najlepszych ofert. Warto pamiętać, że tanie paliwo to oszczędność, ale także motywacja do podróżowania i wspierania lokalnej gospodarki.

Woda w cenie paliwa? Cała prawda o cenach w Katarze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.