Paliwo aż o 60 gr w górę na litrze! Od 1 lipca brutalne zakończenie programu CPN?

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-06-26 16:00

Koniec taniego tankowania jest coraz bliżej. Analitycy biura Reflex, Urszula Cieślak i Rafał Zywert, przewidują, że planowana przez rząd podwyżka cen paliw od 1 lipca może wynieść nawet 60 groszy na litrze. To efekt możliwego zakończenia programu „Ceny Paliwa Niżej”.

Stacja paliw Shell z pylonem cenowym wyświetlającym wysokie ceny paliw, co symbolizuje przewidywane podwyżki od 1 lipca. Budynek w tle ma niebieską elewację i liczne okna. Więcej o cenach paliw przeczytasz na portalu Super Biznes.
Autor: Super Express Stacja paliw Shell z pylonem cenowym, prezentująca aktualne ceny benzyny FuelSave 95 (7.36) i oleju napędowego FuelSave Diesel (8.79), co odzwierciedla kontekst podwyżek cen paliw. O zmianach dowiesz się na Super Biznes.
  • Od 1 lipca ceny paliw mogą wzrosnąć o 40-60 gr/litr, jeśli rząd przywróci pełny VAT i zakończy program "Ceny Paliwa Niżej".
  • Aktualnie tankujemy taniej niż rok temu (diesel tańszy o 24 gr/litr w tydzień), ale ta korzystna tendencja może skończyć się wraz z lipcem.
  • Prognozy Reflexu wskazują, że po zmianach benzyna 95 osiągnie 6,50 zł/l, a diesel 6,70 zł/l, a na autostradach ceny mogą znów przekroczyć 7 zł.
  • Powrót 23% VAT jest kluczowym czynnikiem wzrostu cen, przewyższającym wpływ wcześniejszych zmian akcyzy czy marż stacji paliw.

Koniec taniego tankowania? Rząd może przywrócić wyższy VAT

Wygląda na to, że kierowcy muszą przygotować się na niemiłą, wakacyjną niespodziankę przy dystrybutorach. Wszystko przez plany rządu, które mogą wejść w życie już 1 lipca. Chodzi o zakończenie lub dalsze ograniczenie programu „Ceny Paliwa Niżej” i przywrócenie podstawowej, 23-procentowej stawki VAT na paliwa. Eksperci nie mają złudzeń – nawet gdyby właściciele stacji zrezygnowali ze swoich marż, tak duża zmiana podatkowa musi przełożyć się na to, co zobaczymy na pylonach cenowych. Rynek zdążył już uwzględnić skutki przywrócenia wyższej stawki akcyzy, ale to powrót 23-procentowej stawki VAT będzie miał znacznie większy wpływ na ceny paliw.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]

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O ile dokładnie wzrosną ceny paliw od 1 lipca?

Przejdźmy do konkretów. Analitycy biura Reflex, Urszula Cieślak i Rafał Zywert, przedstawili dokładne wyliczenia. Ich zdaniem, jeśli rząd zdecyduje się na ten krok, skok cen będzie nieunikniony i bardzo odczuwalny dla naszych portfeli.

Zatem jeśli zmiana dokona się 1 lipca, to benzyna i olej napędowy podrożeją o około 40 – 60 groszy na litrze. Najwyższe ceny tradycyjnie mogą pojawić się na stacjach przy autostradach i drogach ekspresowych, gdzie litr benzyny lub diesla może ponownie kosztować ponad 7 zł.Oznacza to, że po podwyżce średnie ceny na stacjach mogą wyglądać następująco: benzyna 95 około 6,50 zł/l, benzyna 98 nawet 7,35 zł/l, a olej napędowy 6,70 zł/l. Co ciekawe, według prognoz analityków, cena autogazu może nieznacznie spaść do poziomu 3,29 zł/l.

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