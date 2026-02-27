Paliwo drożeje! Sprawdź, ile zapłacisz na stacji benzynowej w marcu

Aktualna sytuacja na stacjach paliw w Polsce i jej przyczyny.

Prognozy cen paliw na najbliższy tydzień (2-6 marca 2026).

Analiza sytuacji na rynku ropy naftowej i jej wpływu na ceny paliw.

Wpływ negocjacji USA-Iran i decyzji OPEC+ na rynek ropy.

W lutym rosły ceny paliw. Ale to nie koniec podwyżek

Jak piszą eksperci Urszula Cieślak i Rafał Zywert z Reflex.com.pl niestabilna sytuacja na globalnym rynku ropy naftowej bezpośrednio przekłada się na ceny paliw. Spore podwyżki kierowcy odczuli w lutym, średnio za benzynę i olej napędowy płacimy o 5-6 gr/l więcej niż przed tygodniem, a za autogaz 3 gr/l. Patrząc na cały miesiąc, podwyżki są jeszcze bardziej odczuwalne:

- W sumie jednak w lutym benzyny i olej napędowy zdrożały już o 10-11 gr/l, a autogaz o 7 gr/l - zauważają eksperci Reflex.

Średnie ceny paliw na 26 lutego 2026 roku:

Benzyna bezołowiowa 95: 5,73 zł/l

Benzyna bezołowiowa 98: 6,48 zł/l

Olej napędowy: 5,98 zł/l

Autogaz: 2,78 zł/l

W marcu kontynuacja podwyżek na stacjach

Wszystko wskazuje na to, że podwyżki cen paliw będą kontynuowane również w pierwszych dniach marca. Urszula Cieślak i Rafał Zywert przewidują kontynuację podwyżek cen paliw na średnim poziomie 4 groszy/litr na benzynie; 3 grosze/litr na oleju napędowym i 2 grosze/litr na autogazie.

Na początku marca możemy spodziewać się następujących średnich cen paliw:

Benzyna bezołowiowa 95: 5,77 zł/l

5,77 zł/l Benzyna bezołowiowa 98: 6,52 zł/l

6,52 zł/l Olej napędowy: 6,01 zł/l

6,01 zł/l Autogaz: 2,80 zł/l

Sytuacja na rynku ropy naftowej

Jak piszą eksperci Reflex.com.pl, w piątek 27 lutego notowania kwietniowej serii kontraktów na ropę Brent wzrosły powyżej 72 dolarów za baryłkę, czyli w okolice tegorocznych maksimów.

- Wzrost zmienności to efekt reakcji rynku po kolejnej, trzeciej już, rundzie amerykańsko-irańskich negocjacji. Minister spraw zagranicznych Omanu, który jest mediatorem w rozmowach USA-Iran poinformował wczoraj o istotnym postępie w negocjacjach i oczekuje kontynuacji rozmów w przyszłym tygodniu, tym razem we Wiedniu. Strona amerykańska jest mniej optymistyczna w ocenie postępu negocjacji. Opcja interwencji militarnej USA w Iranie wydaje się odsuwać ponownie w czasie, choć nadal nie można jej jednoznacznie wykluczyć - czytamy w komentarzu.

Kolejną kwestią, na którą wskazują Urszula Cieślak i Rafał Zywert jest zaplanowane na 1 marca spotkanie 8 krajów OPEC+ partycypujących w dobrowolnych cięciach wydobycia (Arabia Saudyjska, Rosja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Irak, Kuwejt, Oman, Kazachstan, Algieria). Powyższe kraje zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami wstrzymało w I kwartale 2026 roku cykl zwiększenia limitów wydobycia, ale od kwietnia limity produkcji mogą zostać ponownie zwiększone w podobnym tempie jak w listopadzie czy grudniu, czyli nawet o 137 tys. baryłek dziennie.

