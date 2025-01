Paliwowy gigant zapowiada zwolnienia! Oni stracą pracę

Zwolnienia w BP

Zapowiadane są duże zwolnienia pracowników zatrudnionych u paliwowego giganta. W 2025 roku z BP zwolnionych może zostać nawet bliski 5 tys. pracowników i 3 tys. wykonawców. BP zatrudnia blisko 90 tys. osób. Zatem ogólnie załoga ma być zmniejszona o 5 proc. Nie wiadomo jeszcze, jaki będzie rozkład geograficzny i które działy będą musiały dokonać zwolnień. Jak podkreśla agencja Reutera, o zwolnieniach załogę poinformowano w wewnętrznej notatce firmowej wysłanej e-mailem.

Agencja Reutera przypomina, że dyrektor generalny Murray Auchincloss zapowiedział w 2024 r. że do 2026 r. obniży koszty brytyjskiej firmy o co najmniej 2 mld dol. W ten sposób chce m.in. zwiększyć zyski. Serwis wnp.pl precyzuje doniesienia i podkreśla, że wygospodarowane w ten sposób środki mają być przeznaczone na spłatę zadłużenia oraz na inwestycje w wydobycie węglowodorów, zwłaszcza gazu ziemnego. Czasowo ograniczeniom mają podlegać nakłady na rozwój technologii związanych z wytwarzaniem zielonego metanu oraz zwiększaniem portfela energetycznego, zwłaszcza w segmencie odnawialnych źródeł.

BP p.l.c., wcześniej British Petroleum, BPAmoco to brytyjskie przedsiębiorstwo naftowe założone na początku XX wieku. Obecnie BP jest trzecim co do wielkości przedsiębiorstwem petrochemicznym na świecie (po ExxonMobil i Royal Dutch/Shell). Spółka jest notowana na giełdach: londyńskiej i nowojorskiej.

W Polsce BP rozpoczęła działalność 17 września 1991 roku. Początkowo funkcjonowało tu jedynie biuro handlowe olejów dla samochodów i przemysłu. Pierwsza stacja benzynowa BP została otwarta w Polsce 5 sierpnia 1995 roku w Gliwicach.

