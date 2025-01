Polska spółka zainwestuje na Wyspach miliard funtów

Jak informuje na platformie X Rafał Brzoska, firma zwiększy swoje inwestycje w UK do 1 miliarda GBP (ponad 5 miliardów PLN!) do końca 2029 roku. To oznacza, utworzenie na Wyspach 12 tys.nowych miejsc pracy. Brzoska informuje, że środki będą zainwestowane również w rozbudowę sieci paczkomatów oraz infrastrukturę logistyczną.

W komunikacie udostępnionym mediom, czytamy, że do końca 2024 r. łączna wartość inwestycji InPost w Wielkiej Brytanii osiągnęła już 426 mln funtów. W ubiegłym roku InPost znacząco wzmocnił swoją pozycję na rynku brytyjskim, kupując pozostałe 70% udziałów w Menzies Distribution Limited, co pozwoliło w pełni kontrolować proces logistyczny i plan inwestycyjny w tym kraju. InPost zatrudnia obecnie w Wielkiej Brytanii 2 519 osób i zamierza dynamicznie zwiększać liczbę pracowników.

W poście na platformie X szef spółki ocenia, że "UK to nasz najszybciej rozwijający się rynek, a my nie zwalniamy! Jesteśmy gotowi, by kształtować przyszłość logistyki i odpowiadać na rosnące oczekiwania konsumentów".

Jak informuje spółka w 2024 r. InPost dostarczył w Wielkiej Brytanii 93,2 mln paczek, podwajając wolumen z 2023 roku. Sieć InPost w UK działa średnio z ponad 100% przepustowością, co wskazuje na znaczną przestrzeń do rozwoju sieci APM.

Na koniec 2024 roku Grupa InPost w Wielkiej Brytanii posiadała ponad 13 000 punktów OOH, a sieć APM powiększyła się o prawie 3 000 osiągając 9 200 maszyn. W tym roku zostanie zainstalowanych nawet 5 000 nowych urządzeń.

Cytowany w komunikacie Brzoska, twierdzi, że inwestycje zrewolucjonizują e-commerce zarówno dla kupujących, jak i sprzedających w Wielkiej Brytanii.

-Już teraz jest to nasz najszybciej rozwijający się rynek, a w odpowiedzi na stale rosnące oczekiwania konsumentów tworzymy najnowocześniejsze i przyjazne dla użytkownika rozwiązania w zakresie dostaw. Stale rozbudowujemy naszą sieć i podnosimy jakość usług. Tylko w 2025 roku zwiększymy liczbę maszyn Paczkomat o 50% – powiedział Rafał Brzoska, założyciel i CEO InPost.

Na koniec 2024 r. Grupa posiadała ponad 82 tys. punktów dostawy OOH w Europie, w tym prawie 47 000 urządzeń Paczkomat i 35 000 punktów PUDO w dziewięciu krajach (Belgia, Francja, Włochy, Luksemburg, Holandia, Polska, Portugalia, Hiszpania i Wielka Brytania).

W ubiegłym roku InPost uruchomił przesyłki międzynarodowe, łącząc osiem rynków w jedną sieć, z planami rozszerzenia usługi o Wielką Brytanię. Grupa oferuje również usługi kurierskie oraz fulfillment dla sprzedawców e-commerce, współpracując z ponad 100 000 sprzedawców internetowych. Tylko w 2024 roku firma obsłużyła prawie 1,1 miliarda przesyłek.

🌟 TAK!!! Największy polski inwestor w Wielkiej Brytanii pisze nowy rozdział! 🌟Z dumą ogłaszamy, że @InPostPL zwiększy swoje inwestycje w UK do 1 miliarda GBP (ponad 5 miliardów PLN!) do końca 2029 roku! 🇬🇧🚀Co to oznacza?✔️ 12 000 nowych miejsc pracy 💼👷‍♀️👷‍♂️✔️ Rozbudowa… pic.twitter.com/ORLM42DHWQ— Rafał Brzoska (@RBrzoska) January 17, 2025