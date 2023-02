i Autor: Shutterstock Papryka

Drożyzna w Polsce

Papryka droga jak diabli. Ceny wystrzeliły! Co będzie następne?

Drożyzna atakuje coraz bardziej. Do produktów, które kosztują krocie dołączyła ostatnio papryka, coraz więcej płacimy też za pomidory i cebulę. Jak pisze money.pl -rok temu papryka kosztowała ok. 10 -12 zł, obecnie jest nawet ponad 20 zł,ale by też dużo droższa.