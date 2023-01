Polska cebula najlepszym towarem eksportowym? Zaskakujący wzrost cen i zamówień

Rekordowe ceny cebuli

Jak poinformowała "Rz" - cebula w ciągu roku podrożała o połowę, pod koniec grudnia 2022 roku w skupach płacono 2,40 – 2,60 zł za kg, a w grudniu 2021 r. jej ceny wynosiły 1,55 zł za kilogram. W tym samym czasie, w ostatnim tygodniu grudnia, ceny cebuli na rynkach hurtowych wahały się od 1,8 zł w Poznaniu do maksymalnie 3 zł w Lublinie i Radomiu (dane resortu rolnictwa).

Eksport cebuli mocno w górę

Cebula jest jednym z naszych hitów eksportowych. W tym roku plony wyjątkowo się udały, w przeciwieństwie do innych krajów UE. - Susze spowodowały ubytek podaży u głównych producentów w UE, w tym w Hiszpanii. Z powodu wojny istotnie zmalała produkcja cebuli w Ukrainie" – tłumaczy "Rz" Mariusz Dziwulski, ekspert PKO BP. Wartość eksportu skoczyła z roku na rok o 62 proc. do 88,8 mln euro (styczeń – wrzesień 2022), co daje w przeliczeniu na złotówki sumę 415 mln zł. Świat kupił od nas przy tym aż o 41 proc. więcej cebuli. Głównym odbiorcą pozostaje tradycyjnie Holandia, która kupiła 44 tys. ton za 28 mln euro, następnie, również podobnie jak przed rokiem – Wielka Brytania (30 tys. ton za 18 mln euro). Na trzecim miejscu, z ósmego jest Ukraina, która kupiła aż 50 tys. ton za jedynie 17 mln euro. Następni na liście są stali europejscy odbiorcy, Niemcy, Belgia, Francja, Włochy i Czechy.

