Czas ucieka, a problem narasta

Zostało już naprawdę niewiele czasu. Do 31 sierpnia 2026 roku gminy w całej Polsce muszą przyjąć kluczowe dokumenty – plany ogólne. To one zastąpią dotychczasowe studia uwarunkowań i w praktyce zdecydują o tym, gdzie i co będzie można w przyszłości wybudować. Nowe przepisy, wprowadzone ustawą z 30 kwietnia 2026 r., miały uporządkować przestrzeń, ale na razie wprowadzają głównie chaos i niepewność.

Problem w tym, że większość samorządów jest daleko w tyle z pracami. Uchwalenie planu ogólnego to skomplikowany i długotrwały proces, a czasu już prawie nie ma. Dla właścicieli działek, zwłaszcza tych, które nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania, to sygnał alarmowy. Od zapisów w planie ogólnym będzie zależeć, czy na ich gruncie w ogóle powstanie jakikolwiek budynek.

CZARZYŃSKA-JACHIM OSTRO: W SAMORZĄDACH DOCHODZI DO PARALIŻU DECYZYJNEGO

Lawina wniosków o warunki zabudowy. Urzędy na skraju wydolności

Niepewność co do przyszłości sprawiła, że Polacy ruszyli do urzędów. Kto tylko mógł, zaczął składać wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, czyli tzw. wuzetek. Ludzie chcą po prostu zabezpieczyć swoje prawo do budowy, zanim nowe, potencjalnie bardziej restrykcyjne plany ogólne wejdą w życie. Efekt? Jak podaje portal wnp.pl, w niektórych gminach liczba wniosków wzrosła o kilkaset, a w skrajnych przypadkach nawet o 1000 procent!

W efekcie właściciele nieruchomości, bojąc się utraty możliwości budowy, masowo ruszyli do urzędów, by złożyć wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Wydziały planowania przestrzennego zostały dosłownie zalane dokumentami. Urzędnicy przyznają wprost: nie są w stanie obsłużyć takiego naporu spraw w ustawowych terminach. Zwłaszcza że nikt nie dał im na to dodatkowych rąk do pracy ani pieniędzy.

Rząd umywa ręce, a gminy nie boją się kar. Kto na tym straci?

Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że od 1 lipca 2026 roku gminy nie muszą już obawiać się kar za opóźnienia w wydawaniu „wuzetek”. Nowe przepisy wstrzymały bieg terminów i umorzyły dotychczasowe postępowania w sprawie kar. Właściciele działek stracili więc jedyne narzędzie, które mogło zmusić urzędników do szybszego działania.

Na problem zwrócili uwagę posłowie Konfederacji, którzy w interpelacji do Ministerstwa Rozwoju i Technologii alarmowali, że wiele wniosków może w ogóle nie zostać rozpatrzonych przed wejściem w życie planów ogólnych. Odpowiedź resortu nie pozostawia złudzeń. Resort rozwoju, w odpowiedzi na interpelację posłów Konfederacji, ustami wiceministra Tomasza Lewandowskiego, jasno zakomunikował, że nie planuje dodatkowego wsparcia finansowego ani kadrowego dla gmin.

Największymi przegranymi w całym tym zamieszaniu są oczywiście właściciele nieruchomości. Jeśli gmina nie zdąży z planem ogólnym do 31 sierpnia, straci prawo do wydawania jakichkolwiek decyzji o warunkach zabudowy. Oznacza to całkowity paraliż inwestycyjny na jej terenie. Jedynym pocieszeniem jest fakt, że decyzje wydane przed wejściem w życie nowych planów zachowają swoją ważność. Pytanie tylko, ilu osobom uda się je uzyskać na czas.