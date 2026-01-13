Koalicja Obywatelska przygotowuje projekt ustawy zakazującej korzystania z social mediów dzieciom poniżej 15. roku życia, powołując się na negatywny wpływ na zdrowie psychiczne i rozwój.

Projekt ustawy ma być gotowy do końca lutego i zostanie złożony jako poselski, aby przyspieszyć proces legislacyjny.

Weryfikacja wieku będzie kluczowa, a odpowiedzialność za nią spoczywać będzie na platformach społecznościowych; Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad bezpiecznym portfelem tożsamości cyfrowej.

Polska dołącza do międzynarodowego trendu – kraje takie jak Australia (zakaz do 16 lat) i Francja (do 15 lat) już wprowadziły lub planują podobne ograniczenia.

Polityczne zielone światło dla projektu ustawy

Kolegium klubu Koalicji Obywatelskiej dało polityczną zgodę na przygotowanie projektu ustawy, który ma chronić najmłodszych przed negatywnym wpływem platform społecznościowych. Projekt ustawy wprowadzający zakaz social mediów dla dzieci poniżej 15. roku życia zyskał polityczną akceptację i ma być gotowy do końca lutego. Inicjatorami przepisów są minister edukacji Barbara Nowacka oraz poseł Roman Giertych. Jak wyjaśnił Giertych, projekt będzie złożony jako poselski, co ma znacznie przyspieszyć ścieżkę legislacyjną. - Będziemy rozpoczynać pracę nad tymi przepisami. One już częściowo trwają, ale jest decyzja polityczno-kierunkowa, żeby to przyspieszyć i jak najszybciej spróbować wprowadzić – powiedział w rozmowie z PAP Roman Giertych.

Dlaczego politycy chcą ograniczyć social media dzieciom?

Głównym argumentem za wprowadzeniem nowych regulacji jest troska o zdrowie psychiczne i prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży. Politycy powołują się na badania naukowe, które wskazują na poważne zagrożenia związane z nadmiernym korzystaniem z social mediów w młodym wieku.

„Badacze wskazują, że dostęp dzieci i młodzieży do 15 lat do mediów społecznościowych wywołuje u nich poważne problemy natury psychicznej, ma też negatywny wpływ na naukę i życie społeczne” – zauważył Giertych. Głównym motywem stojącym za planowanym ograniczeniem mediów społecznościowych jest troska o zdrowie psychiczne i rozwój edukacyjny najmłodszych. Poseł KO podkreślił, że Polska musi podążać za trendami, które kształtują się w tej kwestii w innych rozwiniętych krajach.

Jak w praktyce ma działać zakaz? Kluczowa będzie weryfikacja wieku

Odpowiedzialność za egzekwowanie nowego prawa ma spoczywać na dostawcach platform społecznościowych, takich jak TikTok, Instagram, Facebook czy YouTube. Oznacza to, że będą oni musieli wdrożyć skuteczne mechanizmy kontroli wieku użytkowników. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski poinformował, że trwają już prace nad odpowiednimi narzędziami. Kluczowym elementem systemu ma być skuteczna weryfikacja wieku w internecie, nad którą pracuje już Ministerstwo Cyfryzacji.

Nie będzie to już prosta deklaracja wieku przy rejestracji. Rząd pracuje nad rozwiązaniem opartym o portfel tożsamości cyfrowej, który będzie generował bezpieczne poświadczenie, przekazując serwisowi wyłącznie informację o tym, czy użytkownik ma ukończone 15 lat. Takie narzędzie jest w tej chwili testowane w niektórych państwach Unii Europejskiej. My uczymy się z tymi państwami tego narzędzia stosować. Umożliwi nam skuteczne wprowadzenie takich przepisów – wskazał Standerski.

Polska idzie śladem Europy i świata

Inicjatywa Koalicji Obywatelskiej wpisuje się w szerszy, międzynarodowy trend. Coraz więcej państw dostrzega problem i decyduje się na radykalne kroki. Australia jako pierwszy kraj na świecie wprowadziła ograniczenie wiekowe, zakazując korzystania z platform społecznościowych osobom poniżej 16. roku życia. Firmom technologicznym, które nie dostosują się do przepisów, grożą kary sięgające nawet 28 mln euro.

Francja – prezydent Emmanuel Macron zapowiedział wprowadzenie zakazu dla nieletnich do 15. roku życia.

Dania – rząd chce wprowadzić podobny zakaz, ale z możliwością uzyskania zgody rodziców dla młodzieży w wieku 13-15 lat.

Szwecja – rząd zlecił ekspertom analizę dotyczącą ograniczenia korzystania z social mediów przez dzieci.

Wszystko wskazuje na to, że wkrótce dostęp do najpopularniejszych aplikacji dla najmłodszych użytkowników w Polsce może zostać znacząco utrudniony. Kluczowe będzie jednak wypracowanie skutecznej i bezpiecznej technologii weryfikacji wieku, która nie naruszy prywatności obywateli.

