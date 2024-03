PE wprowadzi nowy zakaz. Koniec z jednorazowymi opakowaniami keczupu, sosów i kosmetyków

Unijne regulacje

Co z plastikowymi opakowaniami? Porozumienie PE i Belgii zakłada, że ograniczenia stosowania plastikowych opakowań mają wejść w życie już od 2030 roku. Jak tylko te regulacje wejdą w życie, to zakazane będzie używanie jednorazowych plastikowych opakowań na owoce i warzywa w supermarketach i na targowiskach, używanie lekkich plastikowych worków na zakupy służących do pakowania np. drożdżówek czy skarpet, wprowadzony będzie też zakaz używania takiego plastiku w gastronomii i hotelarstwie (np. jako pojemniki do jednorazowych szamponów).

Regulacje są proekologiczne. Wciąż trzeba ograniczać produkcję i użycie plastiku. Według danych przedstawionych przez PE w ostatniej dekadzie ilość odpadów opakowaniowych wzrosła o niemal 25 proc., a prognozy pokazują, że do 2030 roku ilość plastikowych odpadów opakowaniowych zwiększy się o 46 proc.

Wstępne porozumienie RE i Belgii zostanie teraz przekazane do zatwierdzenia przedstawicielom państw członkowskich w Radzie, a także Komisji Środowiska w Parlamencie Europejskim.

Aby przepisy mogły wejść w życie, regulacje muszą zostać formalnie przyjęte przez obie instytucje. Dopiero wtedy będą mogły one zostać opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE. Rozporządzenie ma zacząć obowiązywać 18 miesięcy po wejściu w życie.

Pieniądze to nie wszystko - Jacek Janiszewski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.