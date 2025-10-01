• Polska 2050 rekomenduje Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz na wicepremiera, co wzmacnia pozycję ugrupowania w nowym rządzie.

• Ministra posiada znaczące oszczędności w wielu walutach (m.in. 168 tys. zł, 65 tys. euro) oraz inwestycje w obligacje i instrumenty giełdowe.

• Pełczyńska-Nałęcz jest właścicielką domu, dwóch mieszkań i działki, a także kolczyków z brylantami i samochodu Skoda Octavia.

• Roczne dochody ministry wyniosły ponad 258 tys. zł z tytułu pracy w ministerstwie, uzupełnione wpływami z wynajmu i innych źródeł, przy braku własnych kredytów.

Polska 2050 podjęła strategiczną decyzję o rekomendowaniu Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na stanowisko wicepremiera w nadchodzącym rządzie. Ta nominacja, w połączeniu z dotychczasowym doświadczeniem Pełczyńskiej-Nałęcz jako ambasadora RP w Moskwie i obecnej funkcji ministry funduszy i polityki regionalnej, wskazuje na jej kluczową rolę w przyszłym gabinecie. Decyzja ugrupowania Szymona Hołowni podkreśla ambicje i wpływ Polski 2050 w kształtowaniu nowego układu sił politycznych. Jak podkreśliła Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska: "Potwierdzam, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz uzyskała rekomendację klubu; dzisiaj spotyka się Rada Krajowa, gratuluję koleżance". To oficjalne poparcie ze strony partyjnych kolegów wzmacnia pozycję Pełczyńskiej-Nałęcz w kontekście nadchodzących zmian w rządzie.

Szczegóły oświadczenia majątkowego Pełczyńskiej-Nałęcz

Oświadczenie majątkowe Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, datowane na koniec grudnia 2024 roku, przedstawia szczegółowy obraz jej stanu posiadania. Wraz z małżonkiem zgromadziła imponujące oszczędności w różnych walutach: 168 tys. zł, 65 tys. euro, 3,8 tys. dol. oraz 9 tys. franków szwajcarskich. Oprócz gotówki, ministrę i jej męża stać na inwestycje w obligacje o wartości 70 tys. zł oraz instrumenty giełdowe wycenione na 70 tys. dol. Jakie nieruchomości ma Pełczyńska-Nałęcz? To dom o powierzchni 229 m kw. usytuowany na działce o powierzchni 210 m kw i dwa mieszkania o powierzchni 61 m kw. i 47 m kw. oraz działka o powierzchni 3100 m kw.

W kategorii "ruchomości, których wartość przekracza 10 tys. zł", ministra zadeklarowała posiadanie kolczyków z brylantami oraz samochodu Skoda Octavia z 2015 roku.

Oświadczenie majątkowe ujawnia również strukturę dochodów Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz w poprzednim roku. Największą część stanowiło wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w ministerstwie, które wyniosło 258,7 tys. zł. Dodatkowe wpływy pochodziły z wynajmu mieszkań (57,9 tys. zł), świadczenia 800 plus (9,6 tys. zł) oraz umowy z Fundacją Polska od Nowa (7,6 tys. zł).

W oświadczeniu majątkowym Pełczyńska-Nałęcz przyznaje, że nie ma zaciągniętych kredytów. Wspomina jedynie o poręczeniu kredytu na kwotę 54 tys. zł udzielonego na cele statutowe partii Polska 2050 Szymona Hołowni.

