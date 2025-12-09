Pensja do 10. dnia miesiąca. Zmiany w wynagrodzeniach dla zarabiających najmniej

Agnieszka Grotek
2025-12-09 11:33

Rewolucyjne zmiany czekają pracowników pobierających minimalne wynagrodzenie. Projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Pracy, dostosowujący polskie prawo do unijnej dyrektywy, precyzuje termin wypłaty minimalnej krajowej. Pracodawcy, którzy nie dotrzymają terminu, muszą liczyć się z surowymi karami – grzywną od 1500 zł do nawet 45000 zł. Co dokładnie się zmienia i kiedy otrzymasz swoją wypłatę?

Mężczyzna wyjmujący polskie banknoty, m.in. 50 zł i 20 zł, ze skórzanego portfela. Symbolika dotyczy zmian w minimalnym wynagrodzeniu i terminach wypłat, o czym przeczytasz więcej na Super Biznes.

i

  • Nowe przepisy mają chronić pracowników zarabiających minimalną krajową, wprowadzając zmiany w zasadach ustalania i terminach wypłaty.
  • Wypłata wynagrodzenia ma nastąpić nie później niż w ciągu 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego, co ma wyeliminować opóźnienia, zwłaszcza w pierwszym miesiącu pracy.
  • Kary dla pracodawców za zaniżanie minimalnego wynagrodzenia zostaną zaostrzone, grożąc grzywną od 1500 zł do 45 000 zł.
  • Celem zmian jest zapewnienie terminowej i zgodnej z prawem wypłaty minimalnej krajowej, szczególnie w początkowym okresie zatrudnienia.

Nowe zasady wypłat minimalnej krajowej – co się zmienia?

Trwają prace nad wdrożeniem do polskiego prawa przepisów, które mają na celu ochronę pracowników zarabiających najniższą krajową. Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, opublikowany w sierpniu ubiegłego roku, wprowadza istotne zmiany dotyczące zarówno zasad ustalania wysokości minimalnej płacy, jak i terminów jej wypłaty.

Jedną z kluczowych zmian jest uregulowanie terminu wypłaty wynagrodzenia. Zgodnie z projektem ustawy, ma to nastąpić niezwłocznie po ustaleniu pełnej wysokości wynagrodzenia, jednak nie później niż w ciągu 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

Zgodnie z art. 18 ust. 7 projektu wypłaty wynagrodzenia dokonuje się niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego - wskazano w uzasadnieniu do przepisów.Ministerstwo Pracy podkreśla, że obecnie ten termin jest zazwyczaj dotrzymywany, jednak nowe przepisy mają na celu wyeliminowanie przypadków opóźnień, szczególnie w pierwszym miesiącu obowiązywania umowy.

Kara dla właścicieli firm

Problem niezapewniania wypłaty wynagrodzenia w wysokości minimalnej stawki godzinowej z miesięczną częstotliwością dotyczy przede wszystkim pierwszego miesiąca obowiązywania umowy o świadczenie usług. Gdy umowa obowiązuje, np. od 1 stycznia danego roku, pierwsza wypłata najczęściej ma miejsce ok. 10 lutego, a następne 10 marca, 10 kwietnia - wskazano w uzasadnieniu do nowelizowanych przepisów.Surowe kary za zaniżanie wynagrodzenia

Projekt ustawy przewiduje również zaostrzenie kar dla pracodawców, którzy zaniżają wynagrodzenie minimalne. Nowe przepisy jasno określają, że: "kto, będąc przedsiębiorcą albo działając w imieniu przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, wypłaca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej lub nie wypłaca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, podlega karze grzywny od 1500 zł do 45000 zł". To istotny sygnał dla pracodawców, że naruszanie praw pracowników w zakresie minimalnego wynagrodzenia będzie surowo karane.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej - Karpacz 2025
