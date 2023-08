Pensje dla najuboższych Polaków w górę! Prezydent Duda podpisał ustawę

Zmiany w płacy minimalnej. Czy pracownik zyska na zmianie przepisów?

Obecnie wielu pracodawców wlicza ten dodatek do kwoty minimalnego wynagrodzenia, co zmienia nowelizacja przepisów. Pensję na tym poziomie ma ok. 79 tys. pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach. Po zmianach dostaną wynagrodzenie wyższe o średnio 37 zł miesięcznie.

Wypłacanie dodatku i niewliczanie go do pensji minimalnej spowoduje zwiększenie kosztów zatrudnienia tych osób o ok. 42 mln zł. Z szacunków autorów projektu wynika, że ok. 15 mln zł z tej kwoty wróci do budżetu państwa w formie składek, a w kieszeni zatrudnionych pozostanie 27 mln zł.

Dwukrotna podwyżka pensji minimalnej w 2023 roku

Przypomnijmy, że 1 lipca 2023 roku, wzrośnie - po raz drugi w tym roku - minimalne wynagrodzenie za pracę. W drugim półroczu br. płaca minimalna zwiększy się z obecnych 3490 zł do 3600 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa – z obecnych 22,80 zł do 23,50 zł. Dwukrotne podwyżki płacy minimalnej rząd chce wprowadzić również i w przyszłym roku.

Płaca minimalna 2024. Ile wyniesie najniższa krajowa?

Do Rady Ministrów trafił projekt ustawy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, która reguluje wysokość płacy minimalnej i stawki godzinowej w 2024 roku. Jak czytamy w projekcie, "przeciętne minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 r. nie powinno być niższe niż ustawowe minimum, tj. 4270,60 zł".

W związku z tym kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 roku przewidziane są na następującym poziomie:

od 1 stycznia 2024 r. płaca minimalna wyniesie 4242 zł brutto,

od 1 lipca 2024 r. płaca minimalna wyniesie 4300 zł brutto nieco ponad 3200 złotych na rękę.

