Wielka podwyżka pensji w Polsce. Kowalski zarabia już prawie 10 000 złotych

Wynagrodzenia w Polsce

Jakie są pensje w Polsce? Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące średniego wynagrodzenia w Polsce. We wrześniu 2024 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw spadło nominalnie w stosunku do sierpnia 2024 roku o 0,6%. Spadek wynagrodzeń jest efektem zmniejszenia skali dodatkowych wypłat, które miały miejsce w poprzednim miesiącu. Choć miesiąc po miesiącu zanotowano spadek średniej pensji, to już w zestawieniu rok do roku sytuacja wygląda inaczej. Jak podaje GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2024 roku w porównaniu z wrześniem 2023 roku wzrosło nominalnie o 10,3% i wyniosło 8140,98 zł brutto.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw – to stosunek ogólnej sumy wynagrodzeń brutto oraz honorariów wypłaconych w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 9 osób, do przeciętnej liczby zatrudnionych osób w danym okresie. Wiele osób widząc, ile wynosi średnia krajowa płaca, zadaje sobie pytanie: kto tyle zarabia, bo na pewno nie oni. Warto zwrócić uwagę na o, że w przypadku wyliczenia średniego wynagrodzenia do jednego worka wrzuca się wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na rozmaitych szczeblach. Zatem jedna osoba brana tutaj pod uwagę otrzymuje najniższą krajową, która wynosi obecnie 4300 zł, a inna jej czterokrotność.

Średnia płaca a mediana

Bardziej faktyczną sytuację zarobkowa pokazuje mediana - wartość środkowa. Jednak średnie wynagrodzenie GUS podaje co miesiąc, zaś medianę podawał co dwa lata. I tak według najnowszych danych GUS w kwietniu 2024 r. mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej była niższa o 21,9 proc. od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Mediana wyniosła 6500 zł, a przeciętne wynagrodzenie wówczas wynosiło – 8323 zł. Oznacza to, że połowa badanych zarabiała mniej niż 6500, ale i połowa zarabiała więcej niż 6500 zł miesięcznie.

