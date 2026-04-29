Wojna z Iranem kosztowała USA już 25 mld dolarów, głównie z powodu zużycia amunicji, co stanowi pierwsze oficjalne dane Pentagonu.

Resort obrony USA planuje zwrócić się do Kongresu o dodatkowe 200 mld dolarów na wojnę, niezależnie od rekordowego budżetu obronnego 1,5 bln dolarów.

Konflikt z Iranem, rozpoczęty 28 lutego nalotami USA i Izraela, doprowadził do zużycia 30-50% kluczowych amerykańskich pocisków, w tym PAC-3, SM-3 i Tomahawk.

Wojna na Bliskim Wschodzie spowodowała zablokowanie cieśniny Ormuz przez Iran i obecnie obowiązuje w niej rozejm, którego koniec nie został określony przez prezydenta Trumpa.

Wojna z Iranem: Pentagon ujawnia dotychczasowe koszty i potrzeby budżetowe

Jules Hurst, dyrektor finansowy Ministerstwa Obrony USA, przedstawił w środę Izbie Reprezentantów pierwsze oficjalne dane dotyczące wydatków związanych z trwającą od 28 lutego operacją Epicka Furia. Podczas wysłuchania przed komisją ds. sił zbrojnych, Hurst poinformował, że koszty wojny z Iranem wyniosły dotychczas około 25 miliardów dolarów. Zaznaczył, że lwia część tej sumy przeznaczona została na amunicję, ale część pieniędzy poszła również na naprawę i zastąpienie uszkodzonego sprzętu wojskowego. W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji, Hurst zapowiedział, że Pentagon wkrótce złoży wniosek do Kongresu o uchwalenie dodatkowych środków. Pete Hegseth, szef Pentagonu, już wcześniej sugerował, że ten pakiet może opiewać na kwotę 200 miliardów dolarów, co znacząco zwiększyłoby obciążenie budżetu państwa w obliczu trwającego konfliktu.

Amunicja kluczowym wydatkiem: szczegóły operacji "Epicka Furia"

Operacja Epicka Furia, jak nazwano działania militarne przeciwko Iranowi, pochłonęła znaczną część zasobów amunicyjnych Stanów Zjednoczonych. Jak podkreślił Jules Hurst, to właśnie zużycie amunicji stanowi główną pozycję w bilansie dotychczasowych wydatków. Wśród kluczowych typów amunicji, których produkcja ma zostać zwiększona, wymieniono rakiety PAC-3 do systemów Patriot, pociski SM-3 i SM-6 do tarczy przeciwrakietowej Aegis i THAAD, a także pociski Tomahawk i Precision Strike Missile (PrSM). Analiza think tanku CSIS wskazuje, że podczas wojny z Iranem Stany Zjednoczone zużyły od 30 do 50 procent całego arsenału tych pocisków.

Rekordowy budżet obronny i krytyka poprzedniej administracji

Proponowany budżet Pentagonu na nadchodzący okres fiskalny ma wynieść rekordowe 1,5 biliona dolarów, co stanowi wzrost o 50 procent w porównaniu z bieżącym rokiem. Pieniądze te, zgodnie z zapowiedziami Pete'a Hegsetha, szefa Pentagonu, zostaną przeznaczone przede wszystkim na zwiększenie produkcji kluczowych typów amunicji oraz na modernizację sił zbrojnych. Hegseth nie omieszkał również skrytykować administracji poprzedniego prezydenta Joe Bidena, zarzucając jej przekazanie Ukrainie „setek miliardów dolarów w sprzęcie” bez odpowiedniego nadzoru.

