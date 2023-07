Pepco stoi na krawędzi bankructwa! Czy to koniec znanej sieciówki?

Właściciel Pepco bankrutuje. Co ze sklepami w Polsce?

Przyczyną kłopotów Steinhoff International jest skandal finansowy z 2017 roku, który naraził na gigantyczne straty akcjonariuszy spółki i wywołał lawinę pozwów o odszkodowanie. Obecnie spółka ugina się pod ciężarem skumulowanego długu – pisze money.pl. Holding Steinhoff International pośrednio jest m.in. właścicielem bardzo popularnej w Polsce sieci sklepów Pepco.

Jak podkreśla w komentarzu dla money.pl analityk Conotoxia Ltd. Grzegorz Dróżdż, nawet jeśli Steinhoff będzie zmierzać w kierunku upadłości, nie powinno to mieć bezpośredniego wpływu na działalność i notowania akcji Pepco. W przypadku rozwiązania spółki matki zazwyczaj działalność niezależnych operacyjnie spółek pozostaje nienaruszona. W niektórych sytuacjach spółki córki mogą być przeniesione do innej spółki w wyniku fuzji lub przejęcia, umożliwiając im kontynuację działalności pod nowym właścicielem – zauważa Dróżdż.

Pepco otwiera nowe sklepy

Pepco cały czas dynamicznie się rozwija, a w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku obrotowego 2022/23 otwarto 325 nowych sklepów tej sieci. Jest szansa, że do końca tego roku Pepco otworzy w 2023 roku łącznie 550 swoich sklepów. Pepco Group w III kwartale roku obrotowego miała 1,370 mln euro przychodów. Spółka podała w komunikacie prasowym, że mimo trudnych warunków handlowych powinna być w stanie poprawić marżę w drugiej połowie roku obrotowego 2023.

