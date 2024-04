Pestycydy w ziemniakach z Lidla i Biedronce?! Tego nie chcieli ujawniać

Tusk ujawnia, kto za Obajtka w Orlenie. Co z paliwem za 5,19 zł za litr?

Kolejne badanie Fundacji Pro- Test

Po jabłkach i pomidorach, Fundacja Pro -Test pod lupę wzięła polskie ziemniaki popularnej odmiany gala, pakowane w siatki – jedne z Ryneczku Lidla, a drugie firmowane biedronkową marką Warzywniak. W akredytowanym laboratorium badacze sprawdzili, czy w ziemniakach znajdują się pestycydy. Ziemniaki zostały przeanalizowane pod kątem obecności w nich pozostałości 540 środków ochrony roślin oraz dodatkowo często stosowanego w uprawach kartofli hydrazydu maleinowego. Jest to regulator wzrostu roślin, który hamuje kiełkowanie ziemniaków podczas przechowywania.

Pestycydy w ziemniakach – jakie są wyniki?

W porównaniu z niedawnymi testami jabłek i pomidorów, ziemniaki wypadają zdecydowanie lepiej. W testach jabłek i pomidorów wykryto po kilka różnych pestycydów. Najwięcej było ich w jabłkach kupionych w Lidlu – były one zanieczyszczone aż dziewięcioma różnymi związkami. Wyniki pokazały, że ziemniaki z Biedronki nie miały żadnych pozostałości pestycydów. Warto zaznaczyć, że tym samym, pod kątem badanych pestycydów, spełniają wymagania normy dla warzyw ekologicznych, podczas gdy są to ziemniaki z uprawy konwencjonalnej. Natomiast w ziemniakach z Lidla Fundacja Pro-Test wykryła pozostałości jednego pestycydu. To związek o nazwie propamokarb. Jego ilość nie przekraczała dopuszczalnej normy dla ziemniaków z upraw konwencjonalnych. Wykryty z ziemniakach z Lidla propamokarb jest środkiem grzybobójczym. Pestycyd ten jest stosowany zapobiegawczo oraz interwencyjnie, żeby chronić uprawy przed tzw. zarazą ziemniaka – jedną z najczęstszych chorób atakujących te rośliny.

