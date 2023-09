Petru chce prywatyzacji Pekao S.A., PKO BP i Orlenu! Rzecznik Trzeciej Drogi odpowiada

Złote Laury "Super Biznesu" trafią do najlepszych

Ryszard Petru z Trzeciej Drogi został zapytany w studiu RadiaZet o "pierwsze trzy prywatyzacje po wygraniu wyborów przez Trzecią Drogę" gdyby były lider Nowoczesnej objął funkcję ministra.

- Pekao S.A. jako bank, PKO BP jako bank i uważam, że jeżeli chodzi o Orlen, to jest trudniejsza sprawa, bo musi być podzielony i to muszą być firmy konkurencyjne, następuje prywatyzacja. Nie mogą być oczywiście żadne ręce rosyjskie ani inne. Ważne, żeby te instytucje były albo publicznie na giełdzie, albo miały inwestorów strategicznych, ale żeby była konkurencja, to jest podstawa - odpowiedział Ryszard Petru.

Następnie polityk zapytany o to, czy te koncerny powinny być w polskich rękach ze względu na strategiczne znaczenie odparł, że jest strategiczny bank w polskich rękach np. BGK. Co ciekawe, niedawno również Ryszard Petru mówił, że ziemię w Polsce można kupować bez względu na to, czy jest się Polakiem, czy cudzoziemcem.

Różnica zdań w Trzeciej Drodze? Rzecznik prasowy mówi jasno

Wypowiedź Ryszarda Petru odbiła się szerokim echem w sieci, odniósł się do niej również rzecznik PSL, który zapowiedział, że "żadnych prywatyzacji nie będzie".

- Nie będzie ŻADNEJ prywatyzacji tych spółek. Tyle w temacie - napisał Motyka.

Nie będzie ŻADNEJ prywatyzacji tych spółek. Tyle w temacie. https://t.co/gwONEvQSt7— Miłosz Motyka (@motykamilosz) September 19, 2023

