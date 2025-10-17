PGE kupiło 50% akcji spółki PGE PAK Energia Jądrowa od ZE PAK, stając się jedynym właścicielem tego podmiotu. Transakcja, której kwota nie została ujawniona, ma zostać sfinalizowana po wpisie do rejestru akcjonariuszy.

PGE PAK Energia Jądrowa była spółką powołaną do budowy drugiej elektrowni jądrowej w Polsce (2,8 GW, technologia APR1400), która jednak została zawieszona.

Koreański partner KHNP wycofał się z projektu, co stawia pod znakiem zapytania przyszłość tej inicjatywy

Ile PGE zapłaciło za udziały w spółce jądrowej?

Polska Grupa Energetyczna (PGE) sfinalizowała proces przejęcia pełnej kontroli nad spółką celową, która miała realizować jeden z kluczowych projektów dla polskiej transformacji energetycznej. W piątek podpisano umowę przyrzeczoną, na mocy której PGE nabyła od Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK), kontrolowanego przez Zygmunta Solorza, pozostałe 50 proc. akcji. Jest to zwieńczenie rozmów prowadzonych w ostatnich dniach, gdyż zaledwie dzień wcześniej spółki informowały o zawarciu przedwstępnej umowy warunkowej. Jak czytamy w oficjalnych komunikatach giełdowych, PGE podpisała z ZE PAK umowę przyrzeczoną w sprawie zakupu 50 proc. należących do ZE PAK akcji spółki PGE PAK Energia Jądrowa.

Mimo że transakcja ma fundamentalne znaczenie dla dalszych losów projektu, jej szczegóły finansowe pozostają tajemnicą handlową. W opublikowanych dokumentach nie podano kwoty, jaką PGE zapłaciła za przejęcie pełnej kontroli nad spółką. Zgodnie z prawem, formalne przeniesienie własności akcji nastąpi z chwilą dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze akcjonariuszy. Krok ten ostatecznie porządkuje strukturę właścicielską i daje PGE wolną rękę w podejmowaniu strategicznych decyzji.

Jakie były plany na elektrownię jądrową w Koninie?

Spółka PGE PAK Energia Jądrowa powstała w 2022 roku jako ambitne joint venture dwóch polskich gigantów energetycznych. Z jednej strony stanęła kontrolowana przez Skarb Państwa PGE, z drugiej prywatny ZE PAK. Wspólnym celem było przygotowanie i budowa drugiej w Polsce elektrowni jądrowej w lokalizacji Pątnów, niedaleko Konina. Projekt od początku rozwijano w ścisłej współpracy z renomowanym partnerem technologicznym z Korei Południowej – firmą KHNP (Korea Hydro & Nuclear Power). Zgodnie z założeniami, w ramach współpracy z koreańskim KHNP miała powstać druga elektrownia jądrowa w Koninie, oparta o dwa nowoczesne reaktory APR1400 o łącznej mocy 2,8 GW.

Inwestycja, kluczowa dla dekarbonizacji polskiej gospodarki, nabierała realnych kształtów. W listopadzie 2023 roku projekt uzyskał tzw. decyzję zasadniczą z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Był to formalny sygnał od rządu, że inwestycja jest zgodna z interesem publicznym i polityką energetyczną państwa, co stanowiło kluczowy kamień milowy, otwierający drogę do ubiegania się o kolejne pozwolenia.

Co oznacza koniec współpracy z Koreańczykami dla polskiego atomu?

Gdy wydawało się, że projekt jest na prostej drodze do realizacji, nastąpił nieoczekiwany zwrot. Pod koniec sierpnia 2024 roku koreański partner, KHNP, ogłosił, że kończy swoją działalność w Polsce i całkowicie wycofuje się z projektu. Ta decyzja była szokiem dla rynku i w praktyce oznaczała natychmiastowe zawieszenie prac nad budową elektrowni w Koninie w dotychczasowym kształcie. Bez dostawcy kluczowej technologii reaktorów, dalsza realizacja inwestycji stała się niemożliwa.

Obecne przejęcie przez PGE pełni udziałów w spółce jest bezpośrednią konsekwencją tej sytuacji. Konsolidując aktywa, państwowy koncern zyskuje pełną swobodę w decydowaniu o przyszłości. Analitycy rynkowi wskazują na dwa możliwe scenariusze. Pierwszy to całkowita likwidacja spółki i zamknięcie projektu. Drugi, bardziej optymistyczny, to próba jego "uratowania" poprzez znalezienie nowego partnera technologicznego i redefinicję założeń. Ostateczna decyzja pokaże, czy idea budowy atomu w sercu Polski zostanie pogrzebana, czy narodzi się na nowo w innej formie.

Andrzej Głowacki, prezes Państwowej Agencji Atomistyki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.